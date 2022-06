Uskutočnil sa piaty let rakety New Shepard, na jej palube bolo 6 ľudí

Washington 4. júna (TASR) - Raketa New Shepard spoločnosti Blue Origin vyniesla v sobotu do vesmíru na desať minút šiestich turistov. Išlo už o piaty let tejto vesmírnej lode s ľudskou posádkou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Biela raketa New Shepard vzlietla z texaskej púšte o 8:26 h ráno miestneho čase (15:26 SEČ). Na jej palube sa nachádzala aj 26-ročná Katya Echazarretová a stala sa tak najmladšou Američankou, ktorá bola vo vesmíre. Echazarretová, ktorá pochádza z mexického mesta Guadalajara, sa zároveň stala aj prvou ženou vo vesmíre, ktorá sa narodila v Mexiku.



Miesto Echazarretovej na vesmírnej lodi zasponzorovala nezisková organizácia Vesmír pre ľudstvo (Space for Humanity), ktorá mladú ženu vybrala spomedzi 7000 kandidátov. Cena lístka na takýto vesmírny let je pritom prísne stráženým tajomstvom.



Prvým Brazílčanom vo vesmíre sa v sobotu zase stal Victor Correa Hespanha, ktorý bol taktiež súčasťou posádky vesmírnej lode. Na rakete New Shepard v sobotu do vesmíru okrem toho leteli aj podnikatelia Hamish Harding, Jaison Robinson, Victor Vescovo and Evan Dick. Posledný spomínaný, Evan Dick, bol pritom aj na palube tretieho letu tohto vesmírneho plavidla.



New Shepard vyniesol návratovú kabínu v tvare kvapky, v ktorej boli vesmírni turisti usadení, na tzv. Kármánovu hranicu - na miesto, ktoré je považované za hranicu medzi zemskou atmosférou a vesmírom. Raketa sa po vypustení návratovej kabíny následne vrátila späť na Zem.



Posádka letu na niekoľko minút zažila beztiažový stav a cez veľké okná mohla pozorovať zakrivenie Zeme. Návratová kabína začala o niekoľko minút padať späť na Zem, pričom jej pristátie zjemnili tri padáky a pohonné motory.



Tento vesmírny turistický let bol pôvodne naplánovaný na 20. mája, pre problémy s jedným zo záložných systémov rakety bol však odložený, pripomína AFP.