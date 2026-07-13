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USA uskutočnili útoky na Irán, prvýkrát nasadili aj kamikadze drony
Irán najnovšiu vlnu útokov USA na jeho územie odsúdil a uviedol, že zmarila všetky diplomatické snahy z posledných mesiacov.
Autor TASR,aktualizované
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Washington/Teherán 13. júla (TASR) — Americká armáda v noci na pondelok oznámila, že ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Na sieti X to uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM), informuje TASR na základe správ agentúry AFP a televízií Sky News a al-Džazíra.
„Sily CENTCOM zaútočili na iránske vojenské systémy protivzdušnej obrany, pobrežné radarové stanice, raketový a dronový arzenál a malé člny. Použili pritom stíhacie lietadlá, vojnové lode a po prvýkrát aj kamikadze drony a kamikadze námorné drony,“ uviedla americká armáda.
Zverejnila aj video zachytávajúce stíhačky vzlietajúce z lietadlovej lode a strely s plochou dráhou letu odpaľované z jednej alebo viacerých vojnových lodí. Na záberoch tiež vidno viacero rakiet dopadajúcich na cieľové miesta.
Ústredné velenie vo vyhlásení zdôraznilo, že Hormuzský prieliv má zásadný význam pre globálny obchod a nie je kontrolovaný Iránom. Dodalo, že americké sily sú pripravené brániť slobodu civilnej lodnej dopravy – a to aj pred „neoprávnenou agresiou Iránu, jeho šikanou, hrozbami a svojvoľnými vyhláseniami“.
Iránske agentúra IRNA citovala niekoľko vyhlásení Revolučných gárd (IRGC), podľa ktorých v odvete zaútočili na dve americké základne v Kuvajte, kde zasiahli systém protivzdušnej obrany Patriot a palivové nádrže, respektíve radarový systém.
Cieľom útoku bolo aj veliteľské a riadiace stredisko pre drony na americkej základni v Bahrajne. V druhej fáze odvety sa IRGC zamerali na strediská údržby a opráv vrtuľníkov a hangár pre protiponorkové a námorné hliadkovacie lietadlo P-8 na tej istej základni.
IRGC tiež tvrdia, že zaútočili dronmi na leteckú základňu princa Hasana v Jordánsku. Jordánska armáda v pondelok ráno uviedla, že zostrelila štyri rakety, ktoré vstúpili do jordánskeho vzdušného priestoru a boli odpálené z územia Iránu.
V Bahrajne, kde sídli 5. flotila amerického námorníctva, sa v noci viackrát rozozvučali sirény systému protivzdušnej obrany. Tamojšie ministerstvo vnútra vyzvalo obyvateľov, aby zachovali pokoj a zamierili na najbližšie bezpečné miesto.
Aktivovanie systému protivzdušnej obrany hlásil aj generálny štáb kuvajtskej armády.
Iránske médiá počas noci informovali o výbuchoch na rôznych miestach v provincii Hormozgán, okrem iného na ostrove Kešm, v neďalekom prístavnom meste Bandar Abbás a v mestách Sirik a Džask. Zástupca guvernéra provincie Chúzistán podľa agentúry ISNA uviedol, že americké útoky zasiahli najmenej osem lokalít. Jedna osoba bola zabitá a štyri ďalšie utrpeli zranenia po tom, čo raketa zasiahla zavlažovaciu stanicu v meste Máhšar.
Ide o štvrtú vlnu útokov na Irán od 8. júla, keď americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie na summite NATO v Ankare nečakane oznámil koniec prímeria s Iránom.
„Sily CENTCOM zaútočili na iránske vojenské systémy protivzdušnej obrany, pobrežné radarové stanice, raketový a dronový arzenál a malé člny. Použili pritom stíhacie lietadlá, vojnové lode a po prvýkrát aj kamikadze drony a kamikadze námorné drony,“ uviedla americká armáda.
Zverejnila aj video zachytávajúce stíhačky vzlietajúce z lietadlovej lode a strely s plochou dráhou letu odpaľované z jednej alebo viacerých vojnových lodí. Na záberoch tiež vidno viacero rakiet dopadajúcich na cieľové miesta.
Ústredné velenie vo vyhlásení zdôraznilo, že Hormuzský prieliv má zásadný význam pre globálny obchod a nie je kontrolovaný Iránom. Dodalo, že americké sily sú pripravené brániť slobodu civilnej lodnej dopravy – a to aj pred „neoprávnenou agresiou Iránu, jeho šikanou, hrozbami a svojvoľnými vyhláseniami“.
Iránske agentúra IRNA citovala niekoľko vyhlásení Revolučných gárd (IRGC), podľa ktorých v odvete zaútočili na dve americké základne v Kuvajte, kde zasiahli systém protivzdušnej obrany Patriot a palivové nádrže, respektíve radarový systém.
Cieľom útoku bolo aj veliteľské a riadiace stredisko pre drony na americkej základni v Bahrajne. V druhej fáze odvety sa IRGC zamerali na strediská údržby a opráv vrtuľníkov a hangár pre protiponorkové a námorné hliadkovacie lietadlo P-8 na tej istej základni.
IRGC tiež tvrdia, že zaútočili dronmi na leteckú základňu princa Hasana v Jordánsku. Jordánska armáda v pondelok ráno uviedla, že zostrelila štyri rakety, ktoré vstúpili do jordánskeho vzdušného priestoru a boli odpálené z územia Iránu.
V Bahrajne, kde sídli 5. flotila amerického námorníctva, sa v noci viackrát rozozvučali sirény systému protivzdušnej obrany. Tamojšie ministerstvo vnútra vyzvalo obyvateľov, aby zachovali pokoj a zamierili na najbližšie bezpečné miesto.
Aktivovanie systému protivzdušnej obrany hlásil aj generálny štáb kuvajtskej armády.
Iránske médiá počas noci informovali o výbuchoch na rôznych miestach v provincii Hormozgán, okrem iného na ostrove Kešm, v neďalekom prístavnom meste Bandar Abbás a v mestách Sirik a Džask. Zástupca guvernéra provincie Chúzistán podľa agentúry ISNA uviedol, že americké útoky zasiahli najmenej osem lokalít. Jedna osoba bola zabitá a štyri ďalšie utrpeli zranenia po tom, čo raketa zasiahla zavlažovaciu stanicu v meste Máhšar.
Ide o štvrtú vlnu útokov na Irán od 8. júla, keď americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie na summite NATO v Ankare nečakane oznámil koniec prímeria s Iránom.