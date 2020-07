USA uskutočňujú cvičenie v Juhočínskom mori v blízkosti čínskych lodí

Tokio 6. júla (TASR) - Dve lietadlové lode amerických námorných síl sa v spornej oblasti Juhočínskeho mora zúčastňujú na cvičení v blízkosti plavidiel čínskeho vojenského námorníctva, informovala v pondelok agentúra Reuters.



"Videli sme ich a oni videli nás," povedal admirál James Kirk, ktorý velí na lietadlovej lodi USS Nimitz. Tá od soboty 4. júla v tejto oblasti vykonáva cvičenia spolu s lietadlovou loďou USS Ronald Reagan. Stretnutie s čínskymi plavidlami sa však podľa Kirka zaobišlo bez incidentov.



Americké námorníctvo podobné cvičenia podnikali aj v minulosti. Tento rok je však napätie medzi USA a Čínou zvýšené, čo spôsobila kritika zo strany USA v súvislosti reakciu Číny na pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2, pripomína Reuters. USA Čínu takisto obviňujú, že pandémiu zneužíva na presadzovanie svojich územných záujmov v Juhočínskom mori a ďalších oblastiach.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Spojené štáty zámerne vyslali svoje lode do Juhočínskeho mora s cieľom demonštrovať svoju silu a obvinili USA s pokusov o narúšanie vzťahov medzi krajinami v tejto oblasti.



Čína 1. júla začala päťdňové manévre neďaleko Paracelských ostrovov, ktoré si nárokujú Vietnam aj Čína.



Čínske manévre sa dočkali kritiky zo strany Vietnamu a Filipín s tým, že cvičenia by mohli vytvoriť v danom regióne napätie a zhoršiť vzťahy Pekingu s jeho susedmi.



Spojené štáty obviňujú Čínu z "miniaturizovania" Juhočínskeho mora a pokusov o zastrašovanie svojich ázijských susedov, ktorí by chceli v týchto vodách ťažiť potenciálne bohaté zásoby ropy a zemného plynu.



Čína si podľa Reuters nárokuje 90 percent rozlohy Juhočínskeho mora, avšak na jeho časti si robia nárok aj Brunej, Malajzia, Filipíny, Taiwan a Vietnam. Trasami vedúcimi cez Juhočínske more sa ročne prepraví tovar za približne tri bilióny dolárov.