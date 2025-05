USA ustupujú z úlohy v mierových rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom

Washington 2. mája (TASR) - Spojené štáty ustupujú zo svojej účasti na mierových rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou s cieľom ukončiť viac ako tri roky trvajúcu vojnu. Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová vo štvrtok povedala, že USA „nebudú sprostredkovateľmi“ v ďalšom procese. V piatok o tom informovali denníky New York Post a The Telegraph, píše TASR.



Podľa amerického denníka toto rozhodnutie odráža frustráciu prezidenta USA Donalda Trumpa z nedostatku pokroku medzi Kyjevom a Moskvou v súvislosti s úsilím ukončiť vojnu.



„Nebudeme lietať po celom svete na zavolanie, aby sme sprostredkovali stretnutia,“ uviedla Bruceová a dodala, že Washington je naďalej odhodlaný pomôcť dosiahnuť dohodu. Podľa hovorkyne je načase, aby Rusko a Ukrajina „preložili a rozpracovali konkrétne predstav, ako sa tento konflikt skončí“.



Trumpova vláda je podľa Bruceovej frustrovaná, že ruský prezident Vladimir Putin očividne váha s podniknutím konkrétnych krokov k mieru, hoci šéf Kremľa opakovane tvrdí, že je na to pripravený.



„Sledujeme Putinove činy, nie slová. A pritom si postupne spresnil veľmi konkrétny časový rámec. Pred niekoľkými týždňami hovoril o týždňoch, pred niekoľkými dňami už o dňoch,“ vyhlásila Bruceová. „Toto by mohol byť rozhodujúci týždeň,“ dodala.



Hovorkyňa rezortu diplomacie v piatok zdôraznila, že USA sa úplne nesťahujú zo snáh dosiahnuť mier medzi Ukrajinou a Ruskom.



Bruceová o ustúpení Spojených štátov z účasti na mierových rokovaniach informovala len deň po tom, čo USA a Ukrajina v stredu podpísali dohodu o nerastných surovinách. Na jej základe sa zriadi spoločný investičný fond na obnovu Ukrajiny a Spojeným štátom dohoda poskytne prednostný prístup k novým investičným projektom zameraným na ťažbu ukrajinských prírodných zdrojov vrátane hliníka, grafitu, ropy a zemného plynu.



Možné stiahnutie Washingtonu z mierového úsilia opakovane avizovali aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio a americký viceprezident J. D. Vance. Vance v rozhovore pre televíziu Fox News zverejnenom v piatok vyhlásil, že vojna na Ukrajine „sa v dohľadnom čase neskončí“. Rubio v inom rozhovore pre tú istú televíziu povedal, že v rokovaniach musí čoskoro nastať „prelom“, inak sa Trump bude musieť rozhodnúť, koľko času bude riešeniu konfliktu venovať.



Britský denník The Telegraph píše, že USA nebudú sprostredkovávať rokovania po tom, čo Putin nesúhlasil s navrhovaným prímerím. Trump podľa denníka v uplynulých dňoch zmiernil svoj postoj voči Kyjevu práve pre narastajúcu frustráciu voči Putinovi. Hoci Kremeľ vyjadril ochotu rokovať s Kyjevom, tento týždeň odmietol americký mierový návrh, pretože podľa The Telegraph nezaručoval medzinárodné uznanie Moskvou okupovaných území na Ukrajine.



Ukrajina opakovane odmietla oficiálne uznanie ruskej anexie. Tvrdí, že Putin by nemal byť odmenený za svoju agresiu. Telegraph s odvolaním na správy amerických spravodajských služieb tvrdí, že Putin je momentálne v slabšej pozícii a zmenil svoje vojenské ciele na konsolidáciu ziskov.



Trump si ešte v predvolebnej kampani stanovil za cieľ, že vojnu na Ukrajine v prípade zvolenia rýchlo ukončí. Napriek snahám americkej diplomacie sa obe strany konfliktu doteraz dohodli iba na obmedzenom prímerí v Čiernom mori a o neútočení na energetickú infraštruktúru. Ukrajina opakovane deklarovala, že je pripravená uzavrieť 30-dňové úplné prímerie, čo Rusko nateraz odmieta.



Šéf Kremľa v pondelok navrhol trojdňové prímerie. Ruské jednotky podľa Putina od polnoci 8. mája do polnoci 11. mája zastavia všetky vojenské akcie. Stane sa tak na počesť 80. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne.



Ukrajinský minister zahraničných Andrij Sybiha v stredu vyhlásil, že Ukrajina je ochotná pristúpiť na mierové rozhovory v akomkoľvek formáte hneď, ak sa presvedčí, že Rusko je skutočne pripravené na náročnú cestu k mieru. Svoju pripravenosť môže Kremeľ podľa Sybihu preukázať tým, že bude súhlasiť s aspoň 30-dňovým prímerím.