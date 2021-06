USA útočili na základne proiránskych skupín v Iraku a Sýrii

Washington 28. júna (TASR) - Spojené štáty podnikli v nedeľu večer cielené letecké údery na zariadenia v Iraku a Sýrii, ktoré využívajú polovojenské skupiny podporované Iránom. Oznámilo to americké ministerstvo obrany, informuje agentúra AFP.



Útoky nariadil prezident USA Joe Biden v rámci operácií na ochranu amerických vojakov po sérii útokov Iránom podporovaných skupín na americké záujmy v Iraku, uviedol hovorca Pentagónu John Kirby. Biden dal podľa neho v tejto súvislosti pokyn na ďalšie vojenské zásahy zamerané na narušenie a odradenie takýchto útokov.



Terčom "obranných presných leteckých úderov" boli operačné objekty a sklady zbraní na dvoch miestach v Sýrii a jednom v Iraku. Tieto lokality sa nachádzajú pri hranici oboch krajín a využívali ich viaceré milície na vykonávanie útokov bezpilotnými lietadlami na jednotky a základne USA v Iraku, vyplýva z oznámenia na webovej stránke amerického rezortu obrany.



Biden pri návrate z víkendu v Camp Davide do Bieleho domu v nedeľu večer neodpovedal na otázky novinárov o týchto náletoch, povedal im len, že s nimi bude hovoriť v pondelok, uviedla televízia CNN.



Pripomenula tiež, že nejde o prvé nálety nariadené Bidenovou vládou. K prvým známym došlo vo februári a terčom bol objekt v Sýrii používaný dvoma milíciami, ktoré podporuje Irán, a to tiež v reakcii na útoky na americké sily v regióne. Vtedajší úder vyvolal znepokojenie amerických kongresmanov, podľa ktorých Biden nepožiadal o potrebný súhlas Kongresu. Biely dom uviedol, že nálety mali oporu v článku 2 americkej ústavy, ako aj v Charte OSN.