Útočník z Colorada čelí celkovo 118 obvineniam

Washington 6. júna (TASR) - Proti 45-ročnému mužovi, ktorý v nedeľu v meste Boluder v americkom štáte Colorado zaútočil na účastníkov zhromaždenia, bolo vo štvrtok na štátnom súde vznesených celkovo 118 obvinení. Egypťanovi Muhammadovi Sabrímu Sulajmánovi hrozí za útok, pri ktorom utrpelo zranenia 15 ľudí, celkovo viac ako 600 rokov väzenia, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a AFP.



Okrem pokusu o vraždu čelí muž obvineniam z útoku, použitia zápalných zariadení a týrania zvierat pre zranenie psa. Proti Sulajmánovi boli tiež vznesené federálne obvinenia zo zločinov z nenávisti, za ktoré mu hrozí doživotie. Na federálny súd sa má dostaviť v piatok.



Sulajmán hodil do skupiny približne 20 účastníkov nedeľňajšieho zhromaždenia na podporu izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy dve zápalné fľaše, takzvané Molotovove koktaily, striekal na nich benzín a kričal „Slobodu Palestíne“.



Zranení boli vo veku 25 až 88 rokov. Prokurátor v meste Boulder Michael Dougherty uviedol, že tri osoby naďalej zostávajú v nemocnici.



Sulajmán sa podľa vládnych zdrojov nachádzal v USA na základe medzičasom už neplatného víza. O azyl požiadal v septembri 2022. Po tom, ako mu vo februári 2023 vypršala platnosť turistického víza, požiadal o tzv. pracovné vízum, aj to mu však už vypršalo.



Predstavitelia amerického Imigračného a colného úradu (ICE) v utorok umiestnili do svojho detenčného zariadenia manželku a päť detí obvineného, kde čakali na deportáciu. Americký federálny súd však v stredu administratíve USA nariadil, aby okamžite zastavila deportačný proces Sulajmánovej rodiny. Sudca Gordon P. Gallagher tak vyhovel žiadosti manželky a piatich detí, ktorí majú egyptské občianstvo.