USA: Útok Hizballáhu smerom na Tel Aviv je hlboko znepokojujúci

Washington 25. septembra (TASR) - Spojené štáty vyjadrili v stredu znepokojenie v súvislosti s raketovými útokom libanonského militantného hnutia Hizballáh v blízkosti izraelského Tel Avivu. Podľa Washingtonu však napriek eskalácii medzi Hizballáhom a Izraelom stále existuje diplomatická cesta, ako sa vyhnúť vypuknutiu úplnej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Je to určite veľmi znepokojujúce, očividne pre Izraelčanov, ale aj pre nás," uviedol hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby pre televíziu CNN. "Stále je tu čas a priestor na diplomatické riešenie, na deeskaláciu napätia a zabránenie úplnej vojny," dodal.



Izraelská armáda v stredu predpoludním oznámila, že podniká "rozsiahle" útoky v južnom Libanone a v údolí Bikáa na východe Libanonu. Armáda židovského štátu krátko pred zverejnením správy o novej vlne útokov v Libanone priznala, že raketa odpálená proiránskym Hizballáhom vôbec po prvýkrát doletela až do oblasti Tel Avivu. Následne ju však už zneškodnila izraelská obrana.



Na prímerie v konflikte, ktorý začal po vypuknutí vojny v Pásme Gazy súvisiacej s útokom palestínskeho hnutia Hamas na Izrael, vyzval v stredu v samostatnom vyjadrení pre televíziu NBC aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.



"Izrael má skutočný a legitímny problém, pretože po hrozných udalostiach zo 7. októbra spáchaných Hamasom na juhu Izraela sa pripojil Hizballáh z Libanonu a začal odpaľovať rakety na Izrael," uviedol Blinken.



"Každý chce bezpečné prostredie... najlepší spôsob, ako ho zabezpečiť, nie je vojna ani eskalácia, ale diplomatická dohoda," zdôraznil šéf americkej diplomacie.



Zároveň pripomenul, že pri mierových rokovaniach, ktoré uviazli a ktoré sprostredkovávajú USA spolu s Egyptom a Katarom, sa Hamas a Izrael zhodli na 15 z 18 odsekov dohody o prímerí. "Hamas však v posledných niekoľkých týždňoch jednoducho nebol pri (rokovacom) stole, nebol ochotný sa zapojiť do zostávajúcich nevyriešených záležitostí," uviedol Blinken.



Kirby uviedol, že lídra Hamasu Jahju Sinwára v súčasnosti prímerie nezaujíma.



Medzi Hizballáhom a Izraelom prichádza k takmer každodenným prestrelkám a raketovým útokom od začiatku vojnu v Pásme Gazy vlani v októbri. Napätie medzi nimi však vzrastá od júla, keď Hizballáh zabil pri raketovom útoku 12 detí na futbalovom ihrisku, konštatuje AFP.