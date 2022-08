USA: Útok na Salmana Rushdieho odsúdili aj Biden a Borrell

Washington 14. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden v sobotu odsúdil útok na britského spisovateľa Salmana Rushdieho a zároveň poďakoval všetkým záchranárom a ľuďom, ktorí Rushdiemu poskytli prvú pomoc a asistovali pri zadržaní páchateľa. TASR správu prevzala z agentúry AFP a oficiálnej webstránky Bieleho domu.



"Salman Rushdie so svojím chápaním ľudskosti, neprekonateľným zmyslom pre príbeh a faktom, že sa odmieta dať zastrašiť alebo umlčať, stelesňuje základné a univerzálne hodnoty – pravdu, odvahu, schopnosť postaviť sa na odpor či vyjadrovať svoje myšlienky bez strachu. Tieto hodnoty predstavujú základné kamene každej slobodnej a otvorenej spoločnosti," uviedol vo vyhlásení Biden.



Útok na spisovateľa odsúdil aj šéf európskej diplomacie Josep Borrell, ktorý v príspevku na Twitteri vyhlásil, že "medzinárodné odmietnutie takýchto činov, ktoré porušujú základné práva a slobody, je jedinou cestou k lepšiemu a mierumilovnejšiemu svetu".



K útoku na Rushdieho došlo v piatok v kultúrnom centre v meste Chautauqua v štáte New York a 75-ročný spisovateľ, ktorý tam mal mať prednášku, utrpel ťažké zranenia.



Stále je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a zrejme príde o oko, uviedol jeho agent Andrew Wylie. Autor románu Satanské verše má aj pretrhnuté nervy v ruke a poškodenú pečeň.



Polícia identifikovala údajného útočníka ako 24-ročného Hadiho Matara z mesta Fairview v americkom štáte New Jersey. Predstavitelia USA v sobotu informovali, že Matara obvinili z pokusu o vraždu druhého stupňa.