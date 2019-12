Útok v židovskom obchode v New Jersey mal zrejme antisemitský motív

Jersey City 12. decembra (TASR) - Motívom utorňajšieho útoku v meste Jersey City v americkom štáte New Jersey bol zrejme antisemitizmus. Pri útoku zastrelili dvaja páchatelia štyroch ľudí a sami prišli o život. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na informácie vyšetrovateľov a americké médiá.



Starosta mesta Jersey City Steve Fulop uviedol, že z videozáberov jasne vyplýva, že páchatelia - David N. Anderson (47) a Francine Grahamová (50), ktorí pravdepodobne tvorili pár - útočili priamo na židovský kóšer obchod a tento útok označil za nenávistný zločin namierený proti Židom.



Páchatelia sa v minulosti podľa vyšetrovateľov identifikovali ako členovia hnutia "Čierni hebrejskí Izraeliti", ktoré je známe nenávisťou voči belochom a Židom. Vyšetrovatelia na účte na sociálnych sieťach prinajmenšom jedného z páchateľov objavili príspevky zamerané proti polícii a Židom.



Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v stredu v Harleme prehľadala sídlo Izraelskej cirkvi Božej v Ježišovi Kristovi (ICGJC), čo je oficiálny názov spomínaného hnutia.



Dvojica útočníkov predstavuje aj hlavných podozrivých z vraždy vodiča taxi služby Uber, ktorého našli cez víkend mŕtveho v kufri auta v susednom meste Bayonne, uviedol generálny prokurátor štátu New Jersey Gurbir Grewal. Jednou z obetí útoku, ku ktorému došlo najprv na cintoríne v Jersey City, bol detektív Joseph Seals, ktorý vraždu taxikára vyšetroval.



Grewal dodal, že vyšetrovatelia momentálne pracujú na zistení konkrétnej motivácie páchateľov a rovnako sa snažia určiť, či boli do útoku zapletené aj ďalšie osoby.



V ukradnutej dodávke, ktorou sa páchatelia z cintorínu presunuli k židovskému obchodu, bola nájdená rúrková bomba, uviedol agent FBI Gregory Ehrie.