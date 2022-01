USA uvádzajú vojakov do stavu zvýšenej pohotovosti

Brusel 25. januára (TASR) - Spojené štáty v pondelok oznámili, že do stavu "zvýšenej pohotovosti" uvádzajú pre situáciu na Ukrajine 8500 svojich vojakov. Washington upozornil, že Rusko "momentálne neplánuje deeskaláciu" situácie. Informovali o tom agentúry AFP a AP citujúc hovorcu ministerstva obrany USA Johna Kirbyho.



Ten zároveň uviedol, že v súvislosti s prípadným nasadením zmienených vojakov v Európe sa zatiaľ neprijalo konečné rozhodnutie. K nasadeniu dôjde podľa jeho slov iba vtedy, ak sa NATO rozhodne aktivovať tzv. sily rýchlej reakcie, alebo ak sa zmení situácia na ukrajinských hraniciach, pri ktorých sa hromadia ruskí vojaci.



Podľa Kirbyho chcú USA nasadením vojakov do "zvýšenej pohotovosti" predovšetkým uistiť svojich spojencov. Dodal pritom, že Washington neplánuje nasadiť týchto vojakov na Ukrajinu.



Americký minister obrany Lloyd Austin odporučil podľa Kirbyho slov prezidentovi USA Joeovi Bidenovi uviesť vojakov do stavu zvýšenej pohotovosti, aby tak boli pripravení na potenciálne nasadenie v Európe. Rozhodol sa tak v dôsledku náznakov, že Moskva nepristúpi k deeskalácii napätia s Ukrajinou.



Vývoj situácie súvisiacej s Ukrajinou je aktuálne predmetom videodiskusie amerického prezidenta Joea Bidena s európskymi lídrami, ktorá sa mala začať v pondelok o 21.00 h SEČ. Tieto konzultácie sa konajú v rámci koordinácie medzi transatlantickými spojencami a partnermi v reakcii na hromadenie ruských jednotiek v blízkosti ukrajinských hraníc, uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu.