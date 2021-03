USA uvalia na Rusko sankcie za otrávenie Navaľného

Washington 2. marca (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena pripravuje uvalenie sankcií na Rusko v súvislosti s otrávením a uväznením opozičného lídra a kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Informovala o tom v noci na utorok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na spravodajskú stanicu CNN.



Podľa dvoch zdrojov z prostredia americkej vlády sa Spojené štáty spolu s Európskou úniou dohodnú na obsahu avizovaných sankcií, ako aj na ich presnom načasovaní.



Potenciálnou voľbou je exekutívny príkaz, ktorý by spustil sankčné opatrenia voči Rusku za opakované podkopávanie americkej demokracie vrátane kybernetických útokov a vypísania peňažnej odmeny za chytenie amerických vojakov v Afganistane.



Sankcie by boli Bidenovým prvým opatrením svojho druhu voči Rusku a išlo by o odklon od postoja, aký mal k Moskve jeho predchodca v prezidentskom úrade Donald Trump.



Trumpovi často vyčítali mäkkú politickú líniu voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, predovšetkým počas ich summitu v roku 2018 v Helsinkách, kde Trump podporil Putinovo vyhlásenie, že Moskva nezasahovala do amerických volieb v roku 2016 - napriek tomu, že americké tajné služby tvrdia opak.



Európska únia v pondelok schválila sankcie voči štyrom vysoko postaveným ruským činiteľom - krátko na to, ako ľudskoprávni experti OSN vyzvali na medzinárodné vyšetrovanie otrávenia Navaľného a na jeho okamžité prepustenie z väzenia.



Sankcie EÚ sa budú vzťahovať na šéfa ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) Alexandra Kalašnikova, šéfa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) Alexandra Bastrykina, generálneho prokurátora Igora Krasnova a veliteľa ruskej Národnej gardy Viktora Zolotova.



Zmienená štvorica bude mať zákaz cestovať do krajín EÚ a všetok majetok týchto osôb v EÚ bude zmrazený. Ide o prvé osoby, pre ktoré bude platiť nový sankčný režim v súvislosti s porušovaním ľudských práv, ktorý EÚ zaviedla vlani v decembri.



Navaľného (44) zadržali 17. januára okamžite po návrate do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z vlaňajšej otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Následne ho vo februári odsúdili v dvoch procesoch - v prípade ohovárania veterána z druhej svetovej vojny i v rámci odvolacieho konania v kauze Yves Rocher, v ktorej mu súd potvrdil nepodmienečný trest väzenia.



Po skrátení trestu o čas strávený vo väzbe bude Navaľnyj vo väzení dva roky a šesť mesiacov.



Trest odňatia slobody si odpyká v trestaneckej kolónii vo Vladimírskej oblasti, približne 200 kilometrov východne od Moskvy. Jeho zatknutie a uväznenie vyvolalo v krajine masové demonštrácie.