USA by uvalili sankcie v prípade presunu zbraní medzi KĽDR a Ruskom

Washington 14. septembra (TASR) – Spojené štáty nebudú váhať s uvalením sankcií, ak stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina a severokórejského vodcu Kim Čong-una povedie k transferom zbraní medzi oboma krajinami. Uviedlo to v stredu ministerstvo zahraničných vecí USA, informuje TASR s odvolaním sa na stanicu CNN.



"Už sme podnikli rad opatrení na sankcionovanie osôb, ktoré sprostredkovali predaj zbraní medzi Severnou Kóreou a Ruskom, a nebudeme váhať s prijatím ďalších opatrení, ak to bude potrebné," uviedol hovorca rezortu Matthew Miller.



Spolupráca Ruska a KĽDR oznámená počas Kimovej návštevy vo Vladivostoku je "dosť znepokojujúca" a mohla by porušiť viaceré rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, povedal Miller. Upozornil na Putinov prísľub spolupráce v oblasti satelitov s tým, že Pchjongjang používa svoje družice pri vývoji balistických rakiet.



Americkí predstavitelia predtým varovali, že Rusko a Severná Kórea napredujú v rokovaniach o možnej dohode, v ktorej rámci by Pchjongjang poskytol Moskve zbrane pre vojnu na Ukrajine výmenou za technológiu balistických rakiet. Tá podlieha sankciám uvaleným voči KĽDR.



Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken v rozhovore odvysielanom v stredu povedal, že Rusko spoliehaním sa na Severnú Kóreu a Irán ukazuje svoje "zúfalstvo", informovala agentúra AFP.