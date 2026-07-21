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USA uvalili 50-percentné clá na kanadský tovar
Nové clá sa podľa vyhlásenia Bieleho domu budú vzťahovať napríklad na víno, hokejky, mliečne výrobky, bazény, nábytok, oblečenie a cement.
Autor TASR
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Washington 21. júla (TASR) - Spojené štáty v pondelok oznámili zavedenie 50-percentných ciel na široké spektrum kanadských výrobkov. Kanada podľa Washingtonu nespravodlivo znevýhodňuje americké automobilky, výrobcov alkoholu a mliečnych produktov. Opatrenie, ktoré má začať platiť 19. augusta, môže podľa agentúry AP vyvolať novú vlnu ekonomickej neistoty, zvýšiť inflačné tlaky a ďalej prehĺbiť napätie medzi susednými krajinami, ktorých ekonomiky boli pred návratom prezidenta USA Donalda Trumpa do Bieleho domu úzko prepojené. Informuje o tom TASR.
Nové clá sa podľa vyhlásenia Bieleho domu budú vzťahovať napríklad na víno, hokejky, mliečne výrobky, bazény, nábytok, oblečenie a cement. Nebudú sa vzťahovať na energetické produkty, ryby či kritické nerastné suroviny. Zasiahnu však aj tovary, ktoré boli predtým chránené pred dovoznými clami v rámci Dohody medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (USMCA). Táto obchodná dohoda z roku 2020 nedávno vypršala, čo otvorilo priestor na nové rokovania.
Trump zavedenie ciel podpísal na základe článku 338 amerického obchodného zákona z roku 1930. Viacerí demokratickí zákonodarcovia vlani navrhovali jeho zrušenie, pretože podľa nich by Trump mohol toto ustanovenie, umožňujúce uplatniť clá vo výške až 50 percent na dovoz z určitých krajín, využiť na destabilizáciu ekonomiky.
Šéf Bieleho domu tvrdí, že Kanada od apríla 2025 uplatňuje 25-percentné clo na dovoz amerických vozidiel, ktoré nespĺňajú podmienky na zvýhodnený režim podľa dohody USMCA. Kanada zároveň vlani obmedzila nákup a predaj amerických alkoholických nápojov, čo bolo reakciou na Trumpove clá a jeho vyjadrenia o možnom pripojení Kanady k Spojeným štátom ako 51. štátu.
Americký prezident zároveň požiadal svojich spolupracovníkov, aby preskúmali možnosť zavedenia ďalších ciel voči Kanade pre rozsiahle lesné požiare, ktoré podľa neho zhoršili kvalitu ovzdušia v Spojených štátoch.
Nové clá sa podľa vyhlásenia Bieleho domu budú vzťahovať napríklad na víno, hokejky, mliečne výrobky, bazény, nábytok, oblečenie a cement. Nebudú sa vzťahovať na energetické produkty, ryby či kritické nerastné suroviny. Zasiahnu však aj tovary, ktoré boli predtým chránené pred dovoznými clami v rámci Dohody medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (USMCA). Táto obchodná dohoda z roku 2020 nedávno vypršala, čo otvorilo priestor na nové rokovania.
Trump zavedenie ciel podpísal na základe článku 338 amerického obchodného zákona z roku 1930. Viacerí demokratickí zákonodarcovia vlani navrhovali jeho zrušenie, pretože podľa nich by Trump mohol toto ustanovenie, umožňujúce uplatniť clá vo výške až 50 percent na dovoz z určitých krajín, využiť na destabilizáciu ekonomiky.
Šéf Bieleho domu tvrdí, že Kanada od apríla 2025 uplatňuje 25-percentné clo na dovoz amerických vozidiel, ktoré nespĺňajú podmienky na zvýhodnený režim podľa dohody USMCA. Kanada zároveň vlani obmedzila nákup a predaj amerických alkoholických nápojov, čo bolo reakciou na Trumpove clá a jeho vyjadrenia o možnom pripojení Kanady k Spojeným štátom ako 51. štátu.
Americký prezident zároveň požiadal svojich spolupracovníkov, aby preskúmali možnosť zavedenia ďalších ciel voči Kanade pre rozsiahle lesné požiare, ktoré podľa neho zhoršili kvalitu ovzdušia v Spojených štátoch.