USA uvalili ďalšie sankcie na podporovateľov Ruska

Washington 3. novembra (TASR) - Spojené štáty uvalili vo štvrtok ďalšie sankcie voči desiatkam osôb, spoločností a zariadení, ktoré podporujú Rusko v jeho útočnej vojne proti susednej Ukrajine. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Sankcie sú okrem iného zamerané na oslabenie ruského energetického a surovinového sektora, vyplýva zo štvrtkového vyhlásenia amerického ministerstva financií a zahraničných vecí vo Washingtone. Namierené sú podľa nich aj voči tým, ktorí sa podieľajú na obchádzaní platných sankcií.



Na sankčný zoznam pribudol prevádzkovateľ projektu veľkej ruskej plynárenskej spoločnosti Novatek so skvapalneným zemným plynom (LNG) v Arktíde; ako aj ťažobná spoločnosť Rustitan, ktorá v Rusku zodpovedá za projekt rozvoja najväčšieho ložiska titánovej rudy na svete.



Na zozname sa objavilo aj meno Alexandra Sacharova, zodpovedného za výrobu ruských dronov Lancet, ktoré boli v uplynulom období vo veľkej miere nasadzované na Ukrajine.



Následkom sankcií môžu byť v Spojených štátoch zablokované prípadné aktíva spomenutých subjektov, pripomína DPA. Ďalej sa americkým občanom, alebo osobám, ktoré sa v USA nachádzajú, zakazuje obchodovanie so sankcionovanými spoločnosťami, zariadeniami či osobami. V súvislosti so sankciami je väčšinou výrazne sťažené aj medzinárodné obchodovanie dotknutých subjektov.