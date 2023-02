USA uvalili na príslušníkov Talibanu nové vízové obmedzenia

Washington 2. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok oznámil, že Spojené štáty uvalili na predstaviteľov Talibanu nové obmedzenia týkajúce sa prístupu k vízam. Dôvodom boli nariadenia, ktorými Taliban zakázal ženám chodiť do školy i zamestnania. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Blinken uviedol, že "ďalšie obmedzenia v súvislosti s vízami uvalili Spojené štáty na niektorých súčasných alebo bývalých príslušníkov Talibanu, členov neštátnych bezpečnostných organizácií a ďalších jednotlivcov, ktorí sú zodpovední za utláčanie dievčat a žien v Afganistane alebo sa na ňom spolupodieľali".



Odkázal tým na to, že ženy nemôžu v tejto stredoázijskej krajine študovať na univerzitách ani pracovať v mimovládnych organizáciách, čo viedlo k tomu, že mnohé medzinárodné inštitúcie tam ukončili svoju činnosť.



Šéf amerického rezortu diplomacie dodal, že USA budú naďalej spolupracovať so svojimi spojencami, aby dali Talibanu "jasne najavo, že jeho kroky ponesú so sebou i následky".



AFP pripomína, že odkedy Taliban v auguste 2021 prevzal v Afganistane moc, zaviedol pre tamojšie ženy viacero prísnych zákazov. Nemôžu napríklad zastávať verejné funkcie, navštevovať stredné a vysoké školy či chodiť do parkov.