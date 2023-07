USA uvalili na Rusko nové sankcie, majú mu zabrániť dopĺňať si zbrane

Washington 21. júla (TASR) - Spojené štáty uvalili vo štvrtok sankcie na približne 120 firiem a osôb z Ruska, Spojených arabských emirátov (SAE) a Kirgizska. Má to zabrániť Moskve dostať sa k produktom, peniazom a finančným kanálom, ktoré pomáhajú jej invázii na Ukrajinu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Sankcie uvalené americkými ministerstvami financií a zahraničných vecí sú zacielené na ruské banské, technologické a zbrojárske firmy a komerčné banky. Okrem toho sa terčom sankcií stala aj skupina firiem na elektroniku sídliaca v Kirgizsku a tiež jej vedenie, pretože vyváža súčiastky a ďalšie technológie do Ruska.



V SAE sídliaca strojárska spoločnosť, ktorá poslala do Ruska desiatky dodávok elektroniky, sa takisto dostala na sankčný zoznam.



Najnovšie sankcie sa pripájajú k tým, ktoré už proti Rusku zaviedli USA a ostatné krajiny zo skupiny G7 počas summitu v máji v Japonsku.



"Od spustenie invázie Ruska na Ukrajinu podnikli Spojené štáty v spolupráci s našimi spojencami a partnermi bezprecedentné kroky, aby Rusko pocítilo straty a aby jednotlivci a firmy, ktoré podporujú túto ilegálnu vojnu, skladali účty," uviedol vo vyhlásení šéf americkej diplomacie Antony Blinken.



"Budeme stáť pri Ukrajine tak dlho, ako bude potrebné," dodal.



Po prvom roku vojny Ruska na Ukrajine americkí predstavitelia uviedli, že cieľom budúcich sankcií sa stane ruský metalurgický a banský sektor, ale úlohou bude aj znižovanie ziskov Ruska v energetike cez zavedenie cenového stropu na ruskú ropu.



Námestník ministra financií Wally Adeyemo uviedol, že štvrtkové opatrenia predstavujú "ďalší krok v našej snahe obmedziť schopnosti ruskej armády, jej bojové dodávky a celkové ekonomické zisky krajiny".



"Keďže Rusko stále pokračuje vo svojej nevyprovokovanej a krutej vojne proti Ukrajine, budeme zavádzať sankcie, aby sme ho pripravili o technológie, ktoré potrebuje, a aby sme narušili schopnosť ruského zbrojárskeho priemyslu dopĺňať zásoby zbraní," vysvetlil Adeyemo vo vyhlásení.