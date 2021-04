USA uvalili na Rusko sankcie, vyhostia desať ruských diplomatov

Washington 15. apríla (TASR) - USA vo štvrtok oznámili uvalenie ekonomických sankcií proti Rusku a vyhostenie desiatich diplomatov. Ide o odvetu za to, čo Washington považuje za zasahovanie Kremľa do volieb v USA, rozsiahly kybernetický útok a ďalšie nepriateľské aktivity. Príslušné vykonávacie nariadenie vo štvrtok podpísal prezident USA Joe Biden, informovala agentúra AP.



Ekonomické sankcie, ktoré uvalilo ministerstvo financií USA, sa týkajú 16 organizácií a 16 jednotlivcov, ktorí sú údajne spojení so zasahovaním Ruska do volieb v USA, informovalo ministerstvo vo svojom vyhlásení.



Sankcie sa týkajú viacerých účastníkov stavby Kerčského mosta, ktorý je spojnicou Ruska cez Kerčský prieliv s Krymským polostrovom. Sankcie boli uvalené aj na niektorých štátnych úradníkov na Kryme i na prvého námestníka kancelárie ruského prezidenta.



Podľa agentúry TASS ministerstvo financií USA uvalilo sankcie aj na viacero spravodajských médií a na Nadáciu strategickej kultúry Ruskej federácie.



Sankcie, ktorých možné uvalenie Bidenova administratíva avizovala už celé týždne, sa stali prvým odvetným krokom voči Kremľu za vlaňajší hackerský útok na americké inštitúcie vykonaný prostredníctvom platformy SolarWinds, z ktorého americké úrady obvinili Rusko.



Biden v utorok telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorého v súvislosti s Ukrajinou vyzval na deeskaláciu narastajúceho napätia. Podľa vyhlásenia Bieleho domu Biden tiež Putinovi navrhol, aby sa v blízkej budúcnosti spoločne stretli na území nejakej tretej krajiny.



Agentúra TASS dodala, že Biden počas telefonátu Putina upozornil, že ak sa situácia na Ukrajine v dôsledku akýchkoľvek krokov na ruskej strane zhorší, USA a ich spojenci zavedú nové reštriktívne opatrenia. Podľa TASS to vo štvrtok povedal Jake Sullivan, poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť.



Biden však podľa Sullivana zostáva presvedčený, že USA a Rusko môžu mať stabilné a predvídateľné vzťahy, ktoré sa však môžu ešte viac zhoršiť, ak sa vodcovia oboch krajín nebudú môcť stretnúť.