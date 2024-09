USA uvalili nové sankcie na Gruzíncov za násilné potláčanie protestov

Washington/Tbilisi 16. septembra (TASR) - Spojené štáty uvalili v pondelok nové sankcie na gruzínskych predstaviteľov, a to za násilné potláčanie nedávnych protivládnych protestov, ktorými sa demonštranti snažili zvrátiť prijatie nového zákona o "zahraničnom vplyve". Oznámilo to americké ministerstvo financií, informuje agentúra AFP.



Sankcie sa týkajú okrem iného aj dvoch predstaviteľov tzv. pracovnej skupiny gruzínskeho ministerstva vnútra, ktorá zasahovala proti opozičným lídrom, aktivistom aj novinárom. Menovite ide o Zviada Charazišviliho a Mileriho Lagazauriho. V USA majú zablokované všetky prípadné aktíva a Američania majú zakázané s nimi obchodovať.



Podľa amerického rezortu financií stáli za násilnými zásahmi, ktoré "zahŕňali brutálne zbitie mnohých účastníkov nenásilných protestov" proti novému zákonu o zahraničnom vplyve. Sankcie okrem nich uvalili USA aj na dve osobnosti stojace za televíznym kanálom a online portálom Alt-info, ktorý obvinili zo šírenia dezinformácií, nenávistnej rétoriky či vyhrážok voči demonštrantom.



Americké ministerstvo zahraničných vecí paralelne informovalo, že obmedzí víza ďalším vyše 60 gruzínskym predstaviteľom a iným osobám podieľajúcim sa na "podkopávaní demokracie" v Gruzínsku. AFP pripomína, že obdobné obmedzenia vzťahujúce sa na desiatky ľudí prijal rezort už začiatkom roka.



Gruzínska vládnuca strana Gruzínsky sen v máji presadila zmienený kontroverzný zákon o transparentnosti zahraničného vplyvu aj napriek protestom desaťtisícov občanov a odmietavému postoju medzinárodných partnerov Gruzínska vrátane Európskej únie.



EÚ a mnohé západné štáty varovali, že zákon, ktorý je podobný ruskej legislatíve o zahraničných agentoch, bude prekážkou na ceste Gruzínska do EÚ. V súlade s touto legislatívou sa každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia v Gruzínsku musí zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti", ak na svoje financovanie získava viac než 20 percent prostriedkov zo zahraničia.



V reakcii na prijatie tohto zákona Európska komisia začiatkom júla oznámila, že pozastavila prístupové rokovania s Gruzínskom, ktorému udelila štatút kandidátskej krajiny EÚ iba v decembri minulého roka. EÚ tiež zmrazila desiatky miliónov eur finančnej pomoci určenej pre Tbilisi. Podobne reagovali aj USA, ktoré pozastavili finančnú pomoc Gruzínsku aj účasť na spoločných vojenských cvičeniach.



Gruzínska prozápadne orientovaná prezidentka Salome Zurabišviliová zákon ešte v júli napadla na ústavnom súde, kde žiada pozastavenie jeho účinnosti aj celkové zrušenie tejto legislatívy.