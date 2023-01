USA uvalili nové sankcie na Irán v súvislosti s dronmi dávanými Rusku

Washington 6. januára (TASR) - Spojené štáty uvalili nové sankcie na Irán za jeho vojenskú podporu, ktorú poskytuje ruskej armáde. Sankcie sú zamerané na šesť vedúcich osobností spoločnosti Qods Aviation Industries (QAI), ktorá je zodpovedná za vývoj a výrobu dronov. Tieto bezpilotné lietadlá Teherán poskytol ruským silám bojujúcim na Ukrajine. V piatok o tom informovalo ministerstvo financií USA, píšu agentúra DPA a denník The Guardian.



Sankcie sa vzťahujú tiež na riaditeľa iránskej Organizácie pre letecký priemysel (AIO), ktorá je podľa vlády USA najdôležitejšou čo sa týka monitorovania iránskych programov balistických rakiet. Súčasťou sankčných opatrení je zmrazenie majetku v USA. Americkí občania nesmú s týmito firmami podnikať a výrazné skomplikovanie obchodovania pocítia tieto spoločnosti aj na medzinárodnej úrovni.



Šéfka amerického rezortu financií Janet Yellenová vo vyhlásení uviedla, že USA nasadia všetky dostupné prostriedky, aby zabránili šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi získať zbrane, "s ktorými vedie barbarskú a nevyprovokovanú vojnu voči Ukrajine".



"Irán sa stal hlavným vojenským podporovateľom Ruska," vyhlásil minister zahraničných vecí USA Antony Blinken, ktorého citovala agentúra AP. Prisľúbil, že Washington sa bude všetkými silami usilovať prerušiť dodávky dronov pre ruské sily a bude sankcionovať osoby zapojené do tejto činnosti.



Yellenová dodala, že skutočnosť, že Kremeľ sa spolieha na takých dodávateľov zbraní, akým je Irán, poukazuje na jeho "zúfalstvo vzhľadom na statočný odpor Ukrajincov a úspech globálnej koalície čo sa týka prerušovania vojenských zásobovacích reťazcov Ruska".



Irán poslal údajne drony vlastnej výroby do Ruska už vlani v auguste. O niekoľko týždňov neskôr ruské sily zaútočili kamikadze dronmi typu Šáhid 136 na kľúčovú infraštruktúru Ukrajiny, pričom spôsobili obrovské škody.



The Guardian pripomína, že USA už prijali viacero sankcií voči firmách a osobám, ktoré vinia z výroby a prevozu iránskych dronov, ktoré Moskva využíva pri útokoch na ukrajinskú civilnú infraštruktúru.