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USA uvalili nové sankcie na kubánske podniky a rezort cestovného ruchu
Medzi sankcionované subjekty patria Regionálne oddiely domobrany a Brigády rýchleho nasadenia, ktoré boli označené za polovojenské policajné skupiny organizované a vycvičené kubánskou vládou.
Autor TASR
Washington 14. júla (TASR) - Spojené štáty zaviedli v pondelok voči Kube nové sankcie zamerané na štátne podniky, milície a ministerstvo cestovného ruchu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Nové opatrenia sú zamerané na „prepojené piliere“ kubánskeho ekonomického a politického „aparátu“, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA vo svojom vyhlásení. Podľa rezortu ide o „štátne subjekty, ktoré odvádzajú príjmy režimu a polovojenským silám, ozbrojeným civilným skupinám a sledovacím organizáciám, ktoré utláčajú kubánsky ľud“.
Medzi sankcionované subjekty patria Regionálne oddiely domobrany a Brigády rýchleho nasadenia, ktoré boli označené za polovojenské policajné skupiny organizované a vycvičené kubánskou vládou. Na zoznam sa dostalo aj Združenie bojovníkov kubánskej revolúcie, o ktorom ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo, že „sleduje disidentov“.
Sankcie tiež zasiahli niekoľko štátnych spoločností zapojených do dovozu palív, ako aj ministerstvo cestovného ruchu. Turizmus patrí k najväčším odvetviam kubánskej ekonomiky, ale počet návštevníkov karibského ostrova tento rok prudko klesol v dôsledku tlaku zo strany USA. Viaceré medzinárodné hotelové siete ukončili svoju činnosť v krajine, píše AFP.
Americká vláda vyvíja tlak na komunistické vedenie Kuby od januára najmä prostredníctvom sankcií a ropnej blokády, ktoré ešte prehĺbili najhoršiu hospodársku krízu v tomto štáte za posledné desaťročia.
Štyria demokratickí členovia Kongresu USA, ktorí uplynulý víkend navštívili Kubu, označili energetické embargo uvalené na ostrov prezidentom Donaldom Trumpom za situáciu, ktorá robí z krajiny „tichú Gazu“. „Možno tu nie sú bombové útoky, ale určite tu sú podmienky, ktoré ľuďom bránia viesť normálny život. Nemôžu chodiť do práce, nemôžu si zabezpečiť potraviny, nemôžu sa dostať k zdravotníckemu materiálu ani žiť tak, ako predtým,“ povedal člen Snemovne reprezentantov Mark Pocan.
Nové opatrenia sú zamerané na „prepojené piliere“ kubánskeho ekonomického a politického „aparátu“, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA vo svojom vyhlásení. Podľa rezortu ide o „štátne subjekty, ktoré odvádzajú príjmy režimu a polovojenským silám, ozbrojeným civilným skupinám a sledovacím organizáciám, ktoré utláčajú kubánsky ľud“.
Medzi sankcionované subjekty patria Regionálne oddiely domobrany a Brigády rýchleho nasadenia, ktoré boli označené za polovojenské policajné skupiny organizované a vycvičené kubánskou vládou. Na zoznam sa dostalo aj Združenie bojovníkov kubánskej revolúcie, o ktorom ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo, že „sleduje disidentov“.
Sankcie tiež zasiahli niekoľko štátnych spoločností zapojených do dovozu palív, ako aj ministerstvo cestovného ruchu. Turizmus patrí k najväčším odvetviam kubánskej ekonomiky, ale počet návštevníkov karibského ostrova tento rok prudko klesol v dôsledku tlaku zo strany USA. Viaceré medzinárodné hotelové siete ukončili svoju činnosť v krajine, píše AFP.
Americká vláda vyvíja tlak na komunistické vedenie Kuby od januára najmä prostredníctvom sankcií a ropnej blokády, ktoré ešte prehĺbili najhoršiu hospodársku krízu v tomto štáte za posledné desaťročia.
Štyria demokratickí členovia Kongresu USA, ktorí uplynulý víkend navštívili Kubu, označili energetické embargo uvalené na ostrov prezidentom Donaldom Trumpom za situáciu, ktorá robí z krajiny „tichú Gazu“. „Možno tu nie sú bombové útoky, ale určite tu sú podmienky, ktoré ľuďom bránia viesť normálny život. Nemôžu chodiť do práce, nemôžu si zabezpečiť potraviny, nemôžu sa dostať k zdravotníckemu materiálu ani žiť tak, ako predtým,“ povedal člen Snemovne reprezentantov Mark Pocan.