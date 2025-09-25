Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA uvalili nové sankcie na ľudí napojených na severokórejský režim

Prezident Donald Trump vystupuje na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v utorok 23. septembra 2025 v sídle OSN. Foto: TASR/AP

Ide napríklad o zástupcov ťažobnej spoločnosť KOMID a prieskumného úradu RGB.

Autor TASR
Washington 25. septembra (TASR) - Americké ministerstvo financií vo štvrtok oznámilo uvalenie nových sankcií na sieť priekupníkov so zbraňami a finančných podporovateľov severokórejských programov vývoja zbraní, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Nezákonné zbrojárske programy Severnej Kórey predstavujú priamu hrozbu pre Ameriku a našich spojencov. Na ministerstve financií budeme pokračovať v rozbíjaní finančných sietí, ktoré ich podporujú,“ vyhlásil námestník ministra financií pre boj proti terorizmu a finančnú spravodajskú činnosť John Hurley.

Sankcie cielia na jednu spoločnosť a piatich jednotlivcov vrátane predstaviteľov severokórejských vládnych agentúr, ktorí sú podľa ministerstva „kľúčoví pre schopnosť režimu financovať jeho nezákonné programy vývoja zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet“. Ide napríklad o zástupcov ťažobnej spoločnosť KOMID a prieskumného úradu RGB.

„KOMID a RGB majú kancelárie a zástupcov v mnohých krajinách sveta. Zakladajú krycie spoločnosti na maskovanie príjmov v cudzej mene, ktoré potom nezákonne presúvajú späť do Pchjongjangu,“ uvádza ministerstvo financií. Nové sankcie postihnú aj sieť ľudí, ktorá údajne obchoduje so zbraňami medzi spoločnosťou KOMID a vládou mjanmarskej vojenskej junty.
