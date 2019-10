USA uvalili pre porušovanie ľudských práv sankcie na ministra Zimbabwe

Washington 26. októbra (TASR) - Spojené štáty v piatok vyhlásili, že zamietnu vstup do krajiny zimbabwianskemu ministrovi pre národnú bezpečnosť Owenovi Ncubemu. Dôvodom je jeho údajné podieľanie sa na "hrubom porušovaní ľudských práv" v súvislosti so zásahmi vlády voči demonštrantom a členom opozície. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.



Washington je podľa slov amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea znepokojený násilnosťami voči protestujúcim, opozičným lídrom a predstaviteľom občianskej spoločnosti, ktorých sa dopúšťa vláda Zimbabwe. Z tohto dôvodu Spojené štáty vyhlásili, že Ncubemu zamietnu víza. Šéf diplomacie USA zároveň vládu tejto juhoafrickej krajiny vyzval, aby zastavila násilie a takisto vyšetrila osoby zodpovedné za porušovanie a zneužívanie práv miestnych obyvateľov.



Dva roky po tom, ako prišiel o moc dlhoročný zimbabwiansky líder Robert Mugabe a nahradil ho jeho nástupca Emmerson Mnangagwa, ktorý prisľúbil, že do krajiny opäť priláka investorov a ukončí tradíciu štátnych represií charakteristickú pre Mugabeho vládu, krajina stále čelí obrovskej inflácii a nedostatku základných tovarov. Kolabujúca ekonomika bola dôvodom viacerých protestov, ktoré sa tento rok v Zimbabwe uskutočnili. Podľa viacerých zdrojov počas nich dochádza k mučeniu a únosom protestujúcich.



Ľudskoprávne skupiny tvrdia, že od januára zaznamenali viac než 20 prípadov únosov aktivistov, ktorých sa údajne dopustili agenti štátnych tajných služieb. Tamojšia vláda akékoľvek zapojenie do únosov odmieta.