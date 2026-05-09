USA uvalili sankcie na 10 osôb a spoločností za napomáhanie Iránu
Medzi subjektmi, na ktoré sa opatrenia zameriavajú, sú aj čínske spoločnosti.
Autor TASR
Washington 9. mája (TASR) - Americké ministerstvo financií v piatok oznámilo sankcie voči desiatim subjektom, ktoré sa podľa neho podieľali na obstarávaní zbraní a komponentov pre iránske programy dronov a rakiet. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Medzi subjektmi, na ktoré sa opatrenia zameriavajú, sú aj čínske spoločnosti. Oznámenie prišlo len niekoľko dní pred plánovaným stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.
Podľa ministerstva financií sú cieľové osoby a spoločnosti „zapojené do snáh iránskej armády získať zbrane, ako aj suroviny využívané v iránskych bezpilotných lietadlách série Shahed a v programe balistických rakiet“. Ostatné dotknuté subjekty majú sídlo v krajinách ako Bielorusko a Spojené arabské emiráty.
Vzťah Číny s Iránom je zdrojom napätia vo vzťahoch medzi Washingtonom a Pekingom.
Čína a Irán sú blízkymi hospodárskymi partnermi a Čína je považovaná za najväčšieho odberateľa iránskej ropy. Peking už opakovane kritizoval prístup USA voči Iránu. Iránska otázka bude pravdepodobne hrať významnú úlohu na stretnutí medzi Trumpom a Si Ťin-pchingom, ktoré sa má konať budúci týždeň v Pekingu.
