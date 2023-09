USA uvalili sankcie na bývalého šéfa sudánskej diplomacie

Washington/Chartúm 29. septembra (TASR) - Spojené štáty americké uvalili vo štvrtok sankcie na bývalého sudánskeho ministra zahraničných vecí Alího Kartího, ktorý podľa nich bráni ukončeniu ozbrojeného konfliktu v tejto africkej krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Washington zablokuje všetok Kartího majetok v americkej jurisdikcii. To isté sa týka aj dvoch ním vlastnených spoločností, ktoré sú napojené na sudánske polovojenské zoskupenie Sily rýchlej jednoty (RSF), ktoré už viac než päť mesiacov zvádza tvrdé boje so sudánskou armádou. Jedna z týchto firiem má sídlo v Sudáne a druhá v Rusku.



Podľa amerického ministerstva financií obe tieto spoločnosti podporujú RSF v boji proti armáde, okrem iného zaisťujú dodávky zásob a vybavenia vrátane dronov ruskej výroby.



Kartí podľa ministerstva "spolu s ďalšími sudánskymi islamistami aktívne bráni prímeriu a ukončeniu súčasnej vojny".



V Sudáne panuje chaos od polovice apríla, keď dlhodobé napätie medzi armádou a RSF, respektíve medzi vysokopostavenými generálmi, prerástlo do otvorenej vojny.



Podľa odhadu neziskovej organizácie ACLED zahynulo v dôsledku bojov už približne 7500 ľudí a svoje domov opustilo vyše päť miliónov Sudáncov. OSN potvrdila už najmenej 5000 mŕtvych a vyše 12.000 zranených, skutočné počty sú však podľa odhadov aktivistov zrejme oveľa vyššie.