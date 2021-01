USA uvalili sankcie na čínskych predstaviteľov pre hromadné zatýkanie

Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo počas tlačovej konferencie, archívne foto. Foto: TASR/AP

Washington 16. januára (TASR) - USA v piatok uvalili sankcie na šesť čínskych predstaviteľov, ktorí sa podieľali na hromadnom zatýkaní prodemokratických aktivistov v Hongkongu, informovala agentúra AFP.Dosluhujúci minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo v najnovších zo série sankcií, uvalených počas posledných dní jeho funkčného obdobia, označil zásahy v Hongkongu zauviedol Pompeo vo svojom vyhlásení.Medzi osobami, na ktoré boli uvalené sankcie, je aj Tam Yiu-chung, jediný zástupca Hongkongu v stálom výbore čínskeho parlamentu.Pompeo pohrozil opatreniami zo strany USA už bezprostredne po zadržaní viac ako 50 ľudí 6. januára v Hongkongu, vrátane amerického právnika Johna Clanceyho, ktorý pracoval pre advokátsku firmu zaoberajúcu sa ochranou ľudských práv. Je to vôbec po prvý raz, čo bol podľa kontroverzného nového zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu zadržaný občan USA.Čína prijala drakonický zákon o národnej bezpečnosti vlani v júni, po rozsiahlych a niekedy násilných protestoch v Hongkongu, ktorých cieľom bolo zachovať osobitné slobody tohto územia. Zákon umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou. Previnilcom hrozia podľa tejto legislatívy väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.USA už predtým uvalili sankcie na propekinskú správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, ktorá neskôr vyhlásila, že