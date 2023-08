USA uvalili sankcie na čínskych predstaviteľov za nútenú asimiláciu

Washington 22. augusta (TASR) — Spojené štáty v utorok oznámili, že uvalili vízové sankcie na čínskych predstaviteľov, ktorí boli zapojení do "nútenej asimilácie" detí v Tibete, kde bolo podľa Organizácie Spojených národov (OSN) až milión detí nútených nastúpiť do štátnych internátnych škôl. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyhlásil, že USA obmedzia udeľovanie víz čínskym predstaviteľom stojacim za koncepciou štátnych internátnych škôl, ktoré majú podľa neho za cieľ u mladých Tibeťanov "odstrániť odlišné jazykové, kultúrne a náboženské tradície".



Blinken vyzval čínske úrady, aby zastavili nútené prijímanie tibetských detí do štátom zriadených internátnych škôl a ukončili represívnu politiku asimilácie v Tibete a aj v iných častiach Číny. Odvolával sa tiež na februárovú správu troch expertov OSN, podľa ktorých muselo do internátnych škôl nútene nastúpiť až milión tibetských detí, ktoré chce Peking začleniť do väčšinovej čínskej populácie. Vyučovanie tam prebieha v mandarínskej čínštine.



Rezort americkej diplomacie nespresnil, ktorých čínskych predstaviteľov sa budú nové sankcie týkať. USA uvalili sankcie na dvoch vysoko postavených čínskych predstaviteľov i v decembri. Dôvodom bolo rozsiahle porušovanie ľudských práv v Tibete.