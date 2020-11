USA uvalili sankcie na ďalších štyroch čínskych predstaviteľov

Washington 10. novembra (TASR) - Spojené štáty v piatok uvalili sankcie na ďalších štyroch čínskych predstaviteľov obvinených z obmedzovania slobôd v Hongkongu, pričom vinia Čínu z ostrých zásahov do záležitostí mesta, informuje tlačová agentúra AFP.



Edwina Lau, predsedníčka Oddelenia národnej bezpečnosti hongkonských policajných zložiek, je jednou z predstaviteliek, ktoré majú zákaz cestovať do Spojených štátov, a akýkoľvek majetok, ktorý by vlastnila na území USA, bude zmrazený.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo tvrdí, že tieto opatrenia sú namierené proti osobám, ktoré "podkopávajú nezávislosť Hongkongu" a oslabujú slobodu jeho obyvateľov.



Ďalším z predstaviteľov, ktorých postihnú sankcie, je Li Ťiang-čou, zástupca riaditeľa hongkonského úradu pre ochranu národnej bezpečnosti.



Spojené štáty uvalili podobné sankcie aj na správkyňu čínskej autonómnej oblasti Hongkong Carrie Lamovú, ktorá je oficiálnou spojenkyňou Pekingu.



USA sa rozhodli podniknúť tieto kroky voči Číne po tom, ako sa v Hongkongu odohralo niekoľko veľkých prodemokratických protestov. Čína sa rozhodla proti demonštrantom podniknúť tvrdé kroky napriek tomu, že sa v roku 1997 Británii zaviazala, že v jej bývalej kolónii zabezpečí samostatný politický systém.