USA uvalili sankcie na iránskych dodávateľov

Washington 30. marca (TASR) - Spojené štáty oznámili v stredu sankcie zamerané na niekoľko subjektov, ktoré sú podľa Washingtonu zapojené do zaobstarávania dodávok pre jadrový program Iránu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Tento krok je v súlade so "záväzkom" USA, že zabráni Iránu vo vývoji balistických striel, uviedol vo vyhlásení námestník ministra financií Brian Nelson.



Vysvetlil, že hoci sa Spojené štáty naďalej snažia dosiahnuť "úplný návrat Iránu" k jadrovej dohode z roku 2015, "nebudú váhať so sankciami zameranými proti tým, čo pomáhajú iránskemu programu na vývoj balistických striel".



"Budeme tiež pracovať s ďalšími partnermi v regióne na tom, aby sa Irán zodpovedal za svoje konanie, teda aj za hrubé porušovanie suverenity svojich susedov," dodal Nelson.



Sankcie sú namierené proti iránskemu občanovi Muhammadovi Alímu Husajnímu a jeho "sieti spoločností" ako dodávateľom spomínaného programu, uvádza sa vo vyhlásení námestníka ministra financií.



Tieto sankcie súvisia s "iránskym raketovým útokom na mesto Arbíl v Iraku z 13. marca a s raketovým útokom húsíov za podpory Iráncov proti zariadeniu ropnej a plynárenskej spoločnosti Saudi Aramco z 25. marca, ako aj s ďalšími raketovými útokmi iránskych spojencov proti Saudskej Arábii a Spojeným arabským emirátom (SAE)," napísal Nelson vo vyhlásení.



Irán sa prihlásil k zodpovednosti za raketové útoky z 13. marca a uviedol, že boli namierené proti izraelskému "strategickému centru", a zároveň varoval pred ďalšími útokmi.



Sankcie prichádzajú práve v období, keď sa Spojené štáty zrejme už blížia k dohode s Teheránom o jeho návrate k jadrovej zmluve z roku 2015, od ktorej bývalý americký prezident Donald Trump jednostranne odstúpil v roku 2018.



Balistická raketa je strategická raketa schopná dopraviť s vysokou presnosťou na rôznu vzdialenosť bojovú hlavicu, vybavenú konvenčnou výbušninou, alebo častejšie jadrovú či termonukleárnu nálož.