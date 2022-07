USA uvalili sankcie na dvoch Rusov a ich štyri organizácie

Washington 29. júla (TASR) - Americké ministerstvo financií uvalilo v piatok sankcie na dvoch Rusov a na nich napojené štyri organizácie, ktoré obvinili z podporovania Kremľa v jeho destabilizačných operáciách, vrátane zasahovania do volieb v USA aj na Ukrajine. Informuje o tom agentúra Reuters.



"Títo jednotlivci a inštitúcie zohrali rôzne úlohy pri pokusoch Ruska o manipuláciu a destabilizáciu Spojených štátov, ich spojencov a partnerov, vrátane Ukrajiny," uviedlo ministerstvo.



Sankcionovanými jednotlivcami sú Alexandr Viktorovič Ionov a Natalia Valerievna Burlinovová. V prípade organizácií ide o Antiglobalizačné hnutie Ruska (AGMR) a ďalej firmy Ionov Transkontinental, STOP-imperializmu a Centrum pre podporu a rozvoj verejnej iniciatívy kreatívnej diplomacie (PICREADI).



Ministerstvo financií USA obviňuje Ionova z toho, že minimálne od leta 2020 spolupracoval s ruskou tajnou službou FSB v snahe určiť "spoločensko-politicky sporné miesta" v USA.



"Poskytoval podporu, obvykle vo forme peňažných darov, tým organizáciám, o ktorých sa on alebo ruské tajné služby domnievali, že v Spojených štátoch spôsobia sociálno-politické nepokoje," uviedol americký rezort financií.



Sankcionovaní jednotlivci a organizácie majú v USA zmrazený všetok majetok a americkým firmám je zakázané s nimi obchodovať či udržiavať akýkoľvek finančný styk.



Ministerstvo spravodlivosti USA okrem toho v piatok oznámilo, že zmieneného Ionova obvinilo zo sprisahania, v rámci ktorého mali americkí občania konať "ako nelegálni agenti ruskej vlády". Za to mu v prípade usvedčenia hrozí päťročné väzenie, uvádza agentúra AFP.