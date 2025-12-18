< sekcia Zahraničie
USA uvalili sankcie na dvoch sudcov ICC pre zatykač na Netanjahua
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo vyhlásení uviedol, že tento krok sa týka sudcu z Mongolska a z Gruzínska.
Autor TASR
Washington 18. decembra (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok uvalili sankcie na ďalších dvoch sudcov Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu v súvislosti so zatykačom na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. ICC ho vydal v novembri 2024 pre podozrenia z páchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti vo vojne v Pásme Gazy. ICC sankcie USA odsúdil, píše TASR podľa agentúry AFP.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo vyhlásení uviedol, že tento krok sa týka sudcu z Mongolska a z Gruzínska. V pondelkovom hlasovaní sudcovia potvrdili vyšetrovanie obvinení voči Netanjahuovi aj bývalému izraelskému ministrovi obrany Joavovi Galantovi.
„Nebudeme tolerovať zneužitie moci zo strany ICC, ktoré porušuje suverenitu Spojených štátov a Izraela a nesprávne podriaďuje osoby z USA a Izraela jurisdikcii ICC,“ vyhlásil Rubio.
„Budeme naďalej reagovať významnými a hmatateľnými krokmi na právne útoky a prekračovanie právomocí zo strany ICC,“ dodal.
Sudcovia majú zákaz vstupu do Spojených štátov a zablokované majetkové alebo finančné transakcie s Washingtonom, vysvetľuje AFP. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tak už celkovo uvalila sankcie na ôsmich sudcov ICC spolu s najmenej tromi prokurátormi.
ICC americké sankcie odsúdil. Podľa súdu sú „flagrantným útokom na nezávislosť nestrannej justičnej inštitúcie“, uviedol vo svojom vyhlásení.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar rozhodnutie Washingtonu privítal a Rubiovi v príspevku na platforme X poďakoval „za tento morálne jasný postoj“.
