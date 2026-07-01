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USA uvalili sankcie na firmy spájané so sieťou pašerákov paliva
Sankcie sa vzťahujú na Oscara Guillerma Juraidiniho Silvu a sedem spoločností, ktoré vlastní alebo kontroluje. Všetky údajne spolupracujú s CJNG.
Autor TASR
Mexiko 1. júla (TASR) - Americké ministerstvo financií v utorok uviedlo, že uvalilo sankcie na dvoch štátnych príslušníkov Mexika a deväť spoločností spojených s pašeráckou sieťou napojenou na kartel, ktorá preváža palivo zo Spojených štátov do Mexika bez zaplatenia dovoznej dane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ministerstvo vo svojom vyhlásení tvrdí, že sieť je napojená na zločineckú organizáciu Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a je súčasťou nelegálneho podnikania, ktoré prináša kartelu každoročne stovky miliónov dolárov. Z údajov americkej vlády vyplýva, že pašované palivo a ukradnutá ropa sa po drogách stali druhým najväčším zdrojom príjmov mexických kartelov.
„Dnešný krok poukazuje na to, do akej miery sa mexické kartely rozširujú za hranice tradičného obchodovania s drogami, aby získali príjmy pre svoje zločinecké organizácie. Tie naďalej pašujú smrtiace drogy, ktoré zabíjajú Američanov,“ uviedol minister financií Scott Bessent.
Sankcie sa vzťahujú na Oscara Guillerma Juraidiniho Silvu a sedem spoločností, ktoré vlastní alebo kontroluje. Všetky údajne spolupracujú s CJNG.
Ďalším sankcionovaným je J. Refugio Ruiz Villagomez a jeho dve logistické spoločnosti, ktoré poskytovali materiálnu podporu spomínanému kartelu.
Mexiko podľa Reuters uplatňuje daň známu ako IEPS na širokú škálu tovarov vrátane dovezenej nafty a benzínu. Kartely a ich siete firiem sa podľa amerického rezortu financií môžu vyhnúť jej plateniu napríklad falšovaním colných dokumentov či podplácaním vládnych úradníkov.
Spolupracujúce americké spoločnosti pritom využívajú svoje vzťahy s veľkými rafinériami a distribútormi paliva v USA na nákup paliva, ktoré následne presmerujú prostredníctvom sietí amerických a mexických krycích a schránkových firiem, tvrdí ministerstvo.
Mexiko je veľkým producentom surovej ropy, no palivá importuje, lebo jej staré rafinérie nedokážu uspokojiť domáci dopyt.
Americké ministerstvo objasnilo, že pohonné látky pašované z USA sú následne v Mexiku predávané na čerpacích staniciach kontrolovaných kartelmi a ďalších neregulovaných pumpách pri cestách, ktoré prinášajú obrovský zisk.
Spolupracujúci americkí distribútori palív zase skrývajú svoje výnosy praním špinavých peňazí - nákupom luxusného tovaru, nehnuteľností či investičných aktív.
Ministerstvo vo svojom vyhlásení tvrdí, že sieť je napojená na zločineckú organizáciu Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a je súčasťou nelegálneho podnikania, ktoré prináša kartelu každoročne stovky miliónov dolárov. Z údajov americkej vlády vyplýva, že pašované palivo a ukradnutá ropa sa po drogách stali druhým najväčším zdrojom príjmov mexických kartelov.
„Dnešný krok poukazuje na to, do akej miery sa mexické kartely rozširujú za hranice tradičného obchodovania s drogami, aby získali príjmy pre svoje zločinecké organizácie. Tie naďalej pašujú smrtiace drogy, ktoré zabíjajú Američanov,“ uviedol minister financií Scott Bessent.
Sankcie sa vzťahujú na Oscara Guillerma Juraidiniho Silvu a sedem spoločností, ktoré vlastní alebo kontroluje. Všetky údajne spolupracujú s CJNG.
Ďalším sankcionovaným je J. Refugio Ruiz Villagomez a jeho dve logistické spoločnosti, ktoré poskytovali materiálnu podporu spomínanému kartelu.
Mexiko podľa Reuters uplatňuje daň známu ako IEPS na širokú škálu tovarov vrátane dovezenej nafty a benzínu. Kartely a ich siete firiem sa podľa amerického rezortu financií môžu vyhnúť jej plateniu napríklad falšovaním colných dokumentov či podplácaním vládnych úradníkov.
Spolupracujúce americké spoločnosti pritom využívajú svoje vzťahy s veľkými rafinériami a distribútormi paliva v USA na nákup paliva, ktoré následne presmerujú prostredníctvom sietí amerických a mexických krycích a schránkových firiem, tvrdí ministerstvo.
Mexiko je veľkým producentom surovej ropy, no palivá importuje, lebo jej staré rafinérie nedokážu uspokojiť domáci dopyt.
Americké ministerstvo objasnilo, že pohonné látky pašované z USA sú následne v Mexiku predávané na čerpacích staniciach kontrolovaných kartelmi a ďalších neregulovaných pumpách pri cestách, ktoré prinášajú obrovský zisk.
Spolupracujúci americkí distribútori palív zase skrývajú svoje výnosy praním špinavých peňazí - nákupom luxusného tovaru, nehnuteľností či investičných aktív.