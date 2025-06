USA uvalili sankcie na frakciu kartelu Sinaloa aj dvoch synov El Chapa

Washington 9. júna (TASR) - Spojené štáty v pondelok uvalili sankcie na Los Chapitos, jednu z frakcií kartelu Sinaloa, ktorú obvinili zo sprostredkovania pašovania drogy fentanyl do USA a jej výroby. Skupina Los Chapitos bola americkým ministerstvom financií označená za špeciálne určený globálny teroristický subjekt. Krok je súčasťou snahy administratívy prezidenta Donalda Trumpa o potlačenie cezhraničného obchodovania s drogami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



„Los Chapitos je mocná, hypernásilná frakcia kartelu Sinaloa, ktorá stojí na čele pašovania fentanylu do Spojených štátov,“ uviedol vo vyhlásení minister financií Scott Bessent.



Sankcie sa dotkli synov uväzneného spoluzakladateľa kartelu Sinaloa Joaquína „El Chapa“ Guzmána, Archivalda Ivana a Jesusa Alfreda. Obaja sú vedúcimi predstaviteľmi Los Chapitos a momentálne sú na úteku. Za informácie vedúce k ich zatknutiu ponúka americké ministerstvo zahraničných vecí odmenu do výšky desať miliónov dolárov.



Okrem nich sa terčom USA stala aj regionálna sieť spolupracovníkov a firiem Los Chapitos so sídlom v Mexiku. Najnovšie opatrenie zmrazuje všetky ich aktíva v USA a vo všeobecnosti zakazuje Američanom, aby s nimi obchodovali. Sankcie hrozia aj tým, ktorí sa zúčastňujú na určitých transakciách so zasiahnutými osobami a subjektami.



Krok zo strany USA prichádza po tom, ako Trumpova administratíva vo februári označila gang Tren de Aragua, kartel Sinaloa a ďalšie drogové skupiny za globálne teroristické subjekty a zahraničné teroristické organizácie.



Kartel Sinaloa, ktorý USA považujú za hrozbu, patrí k najvplyvnejším zločineckým organizáciám v Mexiku. Podľa vyhlásenia amerického ministerstva financií Sinaloa obchoduje s fentanylom, metamfetamínom, kokaínom a inými nelegálnymi drogami do Spojených štátov a tiež sa zapája do rozsiahleho násilia.