USA uvalili sankcie na gruzínskeho oligarchu Bidzinu Ivanišviliho

Washington 27. decembra (TASR) - Spojené štáty v piatok uvalili sankcie na bývalého gruzínskeho premiéra, zakladateľa a faktického lídra vládnej strany Gruzínsky sen Bidzinu Ivanišviliho. USA tvrdia, že Ivanišvili podkopáva demokraciu v Gruzínsku v prospech Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ivanišvili v súčasnosti nezastáva žiadnu verejnú funkciu a je iba čestným predsedom vládnucej strany Gruzínsky sen.



Po októbrových voľbách, v ktorých zvíťazil Gruzínsky sen a opozícia tento výsledok neuznala, vypukli v krajine opozičné protesty. Ďalšia vlna protestov sa zdvihla koncom novembra, keď premiér Irakli Kobachidze oznámil pozastavenie prístupových rozhovorov do EÚ do konca roka 2028.



"Dôrazne odsudzujeme kroky Gruzínskeho sna pod Ivanišviliho vedením vrátane pokračujúcich a násilných represií voči gruzínskym občanom, demonštrantom, ľuďom z médií, ľudskoprávnym aktivistom a predstaviteľom opozície," uviedol vo vyhlásení americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.



Ivanišvili a Gruzínsky sen podľa šéfa americkej diplomacie narušili v Gruzínsku fungovanie demokratických inštitúcií, umožnili porušovanie ľudských práv a obmedzili základné slobody. Ako dodal, prekazili Gruzínsku jeho euroatlantickú budúcnosť a ponechali ho napospas Rusku.



Na Ivanišviliho tento mesiac uvalila sankcie aj Ukrajina. Viaceré krajiny vrátane USA, Británie či Estónska už predtým uvalili sankcie na popredných gruzínskych predstaviteľov. Zvažovala to aj Európska únia, proti však bolo Slovensko a Maďarsko. V reakcii na násilné potláčanie opozičných protestov Európska komisia minulý piatok predložila návrh na pozastavenie vízových privilégií pre gruzínskych diplomatov a oficiálnych predstaviteľov.