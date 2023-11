USA uvalili sankcie na Hamas, zameriavajú sa na jeho financovanie

Washington 14. novembra (TASR) - Spojené štáty v spolupráci so Spojeným kráľovstvom uvalili v utorok tretí súbor sankcií na palestínske militantné hnutie Hamas a jeho spojencov. Sankcie sú zamerané na finančnú infraštruktúru hnutia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Americký rezort financií uvalil sankcie na Hamas, na vodcu a členov palestínskeho militantného hnutia Islamský džihád, a na libanonský subjekt poskytujúci zmenárenské služby, ktorý pomáha pri prevodoch finančných prostriedkov z Iránu do Pásma Gazy.



Ministerstvo uviedlo, že sankcie zabránia týmto osobám a subjektom obchodovať s Američanmi a pristupovať k majetkom a bankovým účtom v USA. Cieľom sankcií je ochrániť medzinárodný finančný systém pred jeho zneužitím militantmi Hamasu a ich spojencami.



"Spolu s našimi partnermi sa snažíme výrazne oslabiť finančnú infraštruktúru Hamasu, odrezať hnutie od vonkajšieho financovania a zablokovať nové spôsoby financovania ich ohavných činov," uviedla americká ministerka financií Janet Yellenová.



USA zaviedli tieto sankcie v reakcii na útok Hamasu na Izrael 7. októbra, počas ktorého militanti z tohto hnutia zabili viac než 1200 ľudí a vyše 240 uniesli ako rukojemníkov do Pásma Gazy. Izrael reagoval odvetnými útokmi na túto palestínsku enklávu, ktoré si podľa vlády Hamasu doposiaľ vyžiadali viac než 11.000 obetí. Ďalších takmer 30.000 ľudí utrpelo zranenia.



Washington zároveň uviedol, že doposiaľ nemá dôkazy o priamom zapojení Iránu do útoku Hamasu na Izrael. Irán ako finančný aj vojenský podporovateľ Hamasu označil tento útok za úspech, poprel však, že by sa na ňom zúčastnil.