USA uvalili sankcie na Irán a Rusko za údajné ovplyvňovanie volieb

Washington 31. decembra (TASR) - Spojené štáty v utorok uvalili sankcie na iránske a ruské organizácie, ktoré obvinili z pokusu o zasahovanie do tohtoročných prezidentských volieb v USA. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a Reuters a webu televízie CBS News.



"Vlády Iránu a Ruska sa zamerali na naše volebné procesy a inštitúcie a snažili sa rozdeliť americký ľud prostredníctvom cielených dezinformačných kampaní," povedal námestník americkej ministerky financií Bradley Smith.



Organizácie, ktorých sa sankcie týkajú, sú Centrum pre výrobu kognitívneho dizajnu – dcérska spoločnosť iránskych Revolučných gárd (IRGC) a moskovské Centrum geopolitickej odbornosti (CGE).



Podľa Spojených štátov chceli organizácie v krajine "vyvolať spoločensko-politické napätie". Ruská spoločnosť údajne pomocou umelej inteligencie vytvárala dezinformácie, ktoré šírili prostredníctvom internetových stránok. Iránska organizácia sa vraj chcela dostať k ľuďom s priamym prístupom do volebných tímov prezidentských kandidátov.



"Spojené štáty budú naďalej ostražité voči protivníkom, ktorí by chceli podkopať našu demokraciu," vyhlásilo americké ministerstvo financií.



Pred novembrovými voľbami prezident Joe Biden varoval pred pokusmi niektorých štátov vrátane Ruska, Iránu a Číny ovplyvniť ich výsledky.