USA uvalili sankcie na iránske subjekty v spojené s dodávkami dronov

Washington 4. júna (TASR) - Spojené štáty uvalili nové sankcie na štyri iránske subjekty a jednu osobu v súvislosti s dodávkami dronov do Ruska, oznámilo v noci na utorok americké ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Sankcie boli uvalené súčasne so sankciami Európskej únie na osoby a subjekty aktívne v iránskom dronovom priemysle, uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



Štyri iránske subjekty, na ktoré USA uvalili sankcie, sú podľa vyhlásenia spojené so spoločnosťou Raján Rošd Afzár.



Sankcie uvalili aj na výkonného pracovníka iránskej leteckej spoločnosti IAIO, ktorá je dcérskou spoločnosťou iránskeho ministerstva obrany zodpovednej za dohľad nad výrobcami dronov.



Európska únia v piatok uvalila sankcie na šesť osôb a tri iránske subjekty za ich úlohu pri preprave bezpilotných lietadiel do Ruska na použitie vo vojne na Ukrajine alebo za posielanie zbraní ozbrojeným skupinám na Blízkom východe a v oblasti Červeného mora. Na sankčnom zozname sa nachádza aj iránsky minister obrany Mohammad Rezá Aštijání.



""Vítame prvé využitie nového sankčného orgánu EÚ zameraného na iránske destabilizujúce správanie a podporu terorizmu na Blízkom východe,"" povedal Miller.



Na osoby, ktorých sa tieto sankcie týkajú, sa bude vzťahovať zmrazenie aktív a zákaz cestovania do EÚ. Zakázané bude tiež priamo alebo nepriamo poskytovať uvedeným osobám a organizáciám finančné prostriedky.