USA uvalili sankcie na iránsky úrad dohliadajúci na Hormuzský prieliv
Najnovší pokus iránskej armády o vydieranie globálneho námorného obchodu je dôkazom toho, že projekt Economic Fury zanechal režim v zúfalej situácii, uviedol americký minister financií.
Autor TASR
Washington/Teherán 28. mája (TASR) - Ministerstvo financií Spojených štátov v stredu oznámilo uvalenie sankcií na iránsky úrad dohliadajúci na Hormuzský prieliv. Ide o novozriadenú agentúru zo strany Teheránu, ktorá vyberá poplatky za plavbu cez túto strategickú vodnú trasu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Najnovší pokus iránskej armády o vydieranie globálneho námorného obchodu je dôkazom toho, že projekt Economic Fury (Ekonomická zúrivosť) zanechal režim v zúfalej situácii a bez finančnej hotovosti,“ uviedol vo vyhlásení americký minister financií Scott Bessent.
Vyhlásenie okrem toho rozšírilo hrozbu sankcií na kohokoľvek, kto tieto poplatky zaplatí. Podľa ministerstva totiž takíto aktéri „môžu poskytovať podporu iránskym Revolučným gardám a prijímať od nich služby“, čím sa sami vystavujú riziku uvalenia sankcií.
Iránske sily medzitým v noci na štvrtok spustili paľbu na štyri lode, ktoré sa pokúšali preplávať cez Hormuzský prieliv, informoval vo štvrtok iránsky štátny vysielateľ IRIB.
Incident sa odohral v rovnakom čase, keď Washington zároveň uskutočnil nové nálety na južný Irán. „Štyri plavidlá sa pokúsili preplávať cez Hormuzský prieliv a vplávať do Perzského zálivu bez koordinácie s bezpečnostnými zložkami,“ uviedla stanica IRIB v príspevku na platforme Telegram. K incidentu údajne došlo približne o 0:35 h miestneho času (v stredu 23:05 SELČ), pričom stanica neposkytla o lodiach žiadne bližšie podrobnosti.
„Plavidlá dostali varovanie, no po tom, čo ho ignorovali, boli na ne vypálené varovné výstrely, ktoré ich prinútili k návratu,“ dodala stanica.
Iránske Revolučné gardy medzitým zaútočili vo štvrtok na americkú základňu, čo označili za odvetu za nálety Spojených štátov na juh krajiny, dodal IRIB podľa agentúry AFP .„Po dnešnej rannej agresii zo strany inváznej armády USA, ktorá pomocou leteckých projektilov zasiahla lokalitu na okraji letiska (v meste) Bandar Abbás, bola o 4:50 h miestneho času (3:20 h SELČ) zasiahnutá americká letecká základňa, ktorá slúžila ako zdroj tohto útoku,“ uviedli gardy podľa stanice. Správa neposkytla bližšie podrobnosti o lokalite základne, avšak Kuvajt, ktorý je spojencom USA, uviedol, že vo štvrtok nadránom čelil raketovým a dronovým útokom.
Armáda Spojených štátov má v oblasti Perzského zálivu množstvo základní. Hoci od 8. apríla platí v iránskej vojne prímerie, Spojené arabské emiráty a ďalšie štáty Perzského zálivu len nedávno informovali o ojedinelých nových útokoch. Okolo Hormuzského prielivu došlo v uplynulom období taktiež k izolovaným potýčkam medzi americkou armádou a iránskymi silami, pripomína agentúra DPA.
