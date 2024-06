USA uvalili sankcie na izraelských extrémistov, marili prísun pomoci

Washington 14. júna (TASR) - Spojené štáty v piatok uvalili sankcie na izraelskú extrémistickú skupinu Cav 9. Obviňujú ju z podnikania útokov na konvoje nákladných áut, ktoré sa pokúšajú priviezť humanitárnu pomoc Palestínčanom do Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Táto krajne pravicová skupina má zhruba 100 členov a podľa izraelských médií je prepojená na armádnych záložníkov a židovských osadníkov. Americké ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že jej členovia sa opakovane pokúsili zabrániť prísunu humanitárnej pomoci z Jordánska do Pásma Gazy, a to rôznymi spôsobmi vrátane zablokovania ciest, vyhádzania humanitárneho nákladu aj použitia násilia.



Vo vyhlásení ministerstva sa uvádza, že príslušníci Cav 9 na Západnom brehu Jordánu 13. mája vyrabovali a podpálili dve nákladné autá s humanitárnou pomocou. Polícia vtedy zadržala štyroch členov tejto skupiny vrátane jedného neplnoletého.



Extrémistická skupina po tomto incidente vyhlásila, že prekazila dodanie zásielok palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, a obvinila izraelskú vládu z "obdarovávania teroristov".



"Poskytovanie humanitárnej pomoci je nevyhnutné na to, aby sa zabránilo zhoršeniu humanitárnej krízy v Gaze a aby sa zmiernilo riziko hladomoru," uviedla americká diplomacia s tým, že takéto sabotáže a násilie nebude tolerovať.