USA uvalili sankcie na iránske lode, ktoré doplávali do Venezuely

Washington 25. júna (TASR) - Spojené štáty uvalili v stredu sankcie na kapitánov piatich iránskych lodí, ktoré do Venezuely pred niekoľkými týždňami doviezli náklad pohonných hmôt. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP.



Podľa amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea boli tankery, ktoré doviezli do Venezuely približne 1,5 milióna barelov benzínu a ropy, umiestnené na čiernu listinu Úradu na kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií USA.



"Námorníci, ktorí obchodujú s Venezuelou, budú čeliť následkom zo strany USA. Majetok kapitánov tankerov tak bude zablokovaný a ich kariéra a vyhliadky do budúcna poznačené," povedal Pompeo.



Venezuelský minister zahraničných vecí Jorge Arreaza označil na Twitteri tento krok USA za ďalší z dôkazov o nenávisti administratívy prezidenta Donalda Trumpa voči Venezuele.



"Zúfalé kroky Američanov proti Iránčanom len signalizujú úbohé zlyhávanie ich tzv. maximálneho nátlaku," uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví.



K uvaleniu sankcií na kapitánov ropných tankerov došlo v čase, keď Venezuela obviňuje USA z provokácie. Obvinenie súvisí s utorňajším incidentom, keď sa loď amerického námorníctva plavila v blízkosti teritoriálnych vôd Venezuely.



Spojené štáty uvalili začiatkom júna sankcie aj na štyri prepravné lodné spoločnosti pôsobiace vo venezuelskom ropnom sektore. Išlo o spoločnosti Afranav Maritime, Adamant Maritime a Sanibel Shiptrade so sídlom na Marshallových ostrovoch a grécku spoločnosť Seacomber.



Spojené štáty uvalili na Venezuelu už skôr rozsiahle sankcie s cieľom zbaviť moci venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého režim USA považujú za nelegitímny. To Venezuelu viedlo k rozšíreniu spolupráce s Iránom, ktorý jej doteraz dodával benzín. Táto juhoamerická krajina má pritom bohaté zásoby ropy, ale pohonné hmoty, ktoré boli roky takmer zadarmo, sa v súčasnosti takmer nevyrábajú a Caracas ich musí dovážať.