USA uvalili sankcie voči trom krajne pravicovým extrémistom

Washington 16. júna (TASR) - Spojené štáty v stredu zaviedli sankcie voči trom krajne pravicovým extrémistom z Ruska a Švédska. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Ministerstvo zahraničných vecí USA v rámci úsilia o boj proti hrozbe rasovo či etnicky motivovaných násilných činov označilo švédskeho občana Antona Thulina za teroristu. Ministerstvo financií okrem toho sankcionovalo Stanislava Ševčuka a Alexandra Žuchovského za podporu krajne pravicového združenia Ruské imperiálne hnutie (RID).



Rezort financií USA priblížil, že Ševčuk uskutočnil cesty do USA a Európy s cieľom zjednotiť krajine pravicových extrémistov, zatiaľ čo Žuchovski využíval sociálne siete a systémy on-line platieb na nákup vojenských zásob pre ruské sily bojujúce na Ukrajine.



RID, ktoré Washington v roku 2020 zapísal na zoznam teroristických organizácií, je ultranacionalistickou skupinou hlásajúcou nadradenosť bielej rasy. V meste Petrohrad prevádzkuje polovojenskú výcvikovú základňu a priťahuje neonacistov z celého západného sveta. Do Petrohradu v roku 2016 odcestoval aj Thulin, ktorý sa tam zúčastnil na výcviku zahŕňajúcom aj výrobu bômb.



Hnutie RID postoj USA kritizovalo so slovami, že len pomáhalo dobrovoľníkom bojujúcim na strane proruských separatistov na Ukrajine.



"Vláda USA je naďalej hlboko znepokojená rastúcou hrozbou rasovo alebo etnicky motivovaného extrémistického násilia na svete," povedal hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price.