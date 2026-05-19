< sekcia Zahraničie
USA uvalili sankcie na kubánsku spravodajskú službu i ministrov
USA vyvíjajú na Kubu silný tlak už od januára a americký prezident Donald Trump naznačil možnosť zvrhnúť vedenie krajiny, podobne ako to urobil vo Venezuele.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 18. mája (TASR) - Americké ministerstvo financií uvalilo v pondelok sankcie na ústrednú kubánsku spravodajskú službu a niekoľko vysokopostavených predstaviteľov a ministrov. Ide o najnovšie snahy Washingtonu o zvýšenie tlaku na tento karibský ostrovný štát, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Vo vyhlásení Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií Washington oznámil, že uvalil sankcie na spravodajskú službu. Sankcie okrem toho platia aj pre osem kubánskych občanov vrátane ministrov komunikácie, energetiky a spravodlivosti. Medzi sankcionovanými osobami je aj niekoľko vplyvných predstaviteľov komunistickej strany či traja generáli.
USA vyvíjajú na Kubu silný tlak už od januára a americký prezident Donald Trump naznačil možnosť zvrhnúť vedenie krajiny, podobne ako to urobil vo Venezuele. Spojené štáty napríklad odrezali Kubu od dodávok ropy z Venezuely, jej hlavného dodávateľa, a pohrozili, že uvalia clo na krajiny, ktoré sa Kube v oblasti dodávky energonosičov rozhodnú pomôcť.
Blokáda ešte väčšmi prehĺbila závažnú humanitárnu krízu na Kube a spôsobila časté výpadky elektriny. Vláda vyhlásila, že zásoby nafty, ktoré poháňali generátory elektriny v elektrárňach, sa minuli, píše AFP. Vedenie krajiny preto obvinilo Washington, že sa snaží získať zámienku na vojenskú intervenciu prostredníctvom paralýzy ekonomiky.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v pondelok vyhlásil, že jeho krajina má právo brániť sa v prípade amerického útoku. Podľa jeho slov by úder viedol k „masakru s nevyčísliteľnými následkami“. Zdôraznil, že Kuba „nepredstavuje žiadnu hrozbu“ pre Spojené štáty ani pre žiadnu inú krajinu.
Vo vyhlásení Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií Washington oznámil, že uvalil sankcie na spravodajskú službu. Sankcie okrem toho platia aj pre osem kubánskych občanov vrátane ministrov komunikácie, energetiky a spravodlivosti. Medzi sankcionovanými osobami je aj niekoľko vplyvných predstaviteľov komunistickej strany či traja generáli.
USA vyvíjajú na Kubu silný tlak už od januára a americký prezident Donald Trump naznačil možnosť zvrhnúť vedenie krajiny, podobne ako to urobil vo Venezuele. Spojené štáty napríklad odrezali Kubu od dodávok ropy z Venezuely, jej hlavného dodávateľa, a pohrozili, že uvalia clo na krajiny, ktoré sa Kube v oblasti dodávky energonosičov rozhodnú pomôcť.
Blokáda ešte väčšmi prehĺbila závažnú humanitárnu krízu na Kube a spôsobila časté výpadky elektriny. Vláda vyhlásila, že zásoby nafty, ktoré poháňali generátory elektriny v elektrárňach, sa minuli, píše AFP. Vedenie krajiny preto obvinilo Washington, že sa snaží získať zámienku na vojenskú intervenciu prostredníctvom paralýzy ekonomiky.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v pondelok vyhlásil, že jeho krajina má právo brániť sa v prípade amerického útoku. Podľa jeho slov by úder viedol k „masakru s nevyčísliteľnými následkami“. Zdôraznil, že Kuba „nepredstavuje žiadnu hrozbu“ pre Spojené štáty ani pre žiadnu inú krajinu.