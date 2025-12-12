< sekcia Zahraničie
USA uvalili sankcie na Madurových synovcov a lode prevážajúce ropu
Tento krok, o ktorom ako prvý informoval portál Axios, prichádza krátko po tom, ako Spojené štáty zadržali ropný tanker pri venezuelskom pobreží.
Autor TASR
Washington 12. decembra (TASR) - Spojené štáty uvalili nové sankcie na troch príbuzných venezuelského prezidenta Nicolása Madura vrátane šiestich spoločností, ktoré prepravujú ropu z tejto juhoamerickej krajiny, vo štvrtok to agentúre AFP potvrdil predstaviteľ amerického ministerstva financií, píše TASR.
Americké ministerstvo vo svojom vyhlásení uviedlo, že tri osoby, na ktoré sa sankcie vzťahujú, sú synovcami Madurovej manželky Cilie Floresovej - Franqui Francisco Flores de Freitas, Carlos Erik Malpica Flores a Efrain Antonio Campo Flores.
Campo a Flores de Freitas boli Spojenými štátmi označení za „narkobarónov pôsobiacich vo Venezuele“. Sankcie boli opätovne uvalené aj na Malpicu, ktorého vyradenie zo sankčného zoznamu z roku 2017 zrušil v roku 2022 vtedajší americký prezident Joe Biden, uvádza sa vo vyhlásení.
Štvrtou osobou, na ktorú sa sankcie vzťahujú, je podnikateľ Ramon Carretero Napolitano, ktorého americké ministerstvo financií obvinilo z „lukratívnych zmlúv s Madurovým režimom“.
Cieľom sankcií je podľa agentúry AP zabrániť týmto osobám v prístupe k akémukoľvek majetku či finančným aktívam v USA. Americké firmy a občanov majú od obchodovania s nimi odradiť možné pokuty.
„Nicolás Maduro a jeho kriminálni komplici vo Venezuele zaplavujú Spojené štáty drogami, ktoré škodia americkému ľudu,“ uviedol vo vyhlásení minister financií USA Scott Bessent. „Tieto sankcie rušia neúspešný pokus Bidenovej administratívy uzavrieť dohodu s Madurom, ktorá by mu umožnila diktátorskú a brutálnu kontrolu na úkor venezuelského a amerického ľudu,“ dodal.
Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že Spojené štáty zaistili veľký ropný tanker pri pobreží Venezuely. Ministerka spravodlivosti USA Pam Bondiová následne na sieti X uviedla, že tento tanker prevážal ropu z Venezuely a Iránu.
Vo štvrtok Biely dom oznámil, že tanker prevezú do prístavu Spojených štátov.
