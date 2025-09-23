< sekcia Zahraničie
USA uvalili sankcie na manželku brazílskeho sudcu de Moraesa
USA uvalili sankcie na de Moraesovu manželku Viviane Barci, ako aj na právny inštitút prepojený s ich rodinou.
Autor TASR
Washington 23. septembra (TASR) - Spojené štáty v pondelok uvalili sankcie na manželku sudcu brazílskeho najvyššieho súdu Alexandreho de Moraesa, ktorý vedie súdny proces s bývalým prezidentom Jairom Bolsonarom odsúdeným za pokus o štátny prevrat. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
USA uvalili sankcie na de Moraesovu manželku Viviane Barci, ako aj na právny inštitút prepojený s ich rodinou. Sankcie sudcovej manželke zakazujú vykonávať akúkoľvek ekonomickú činnosť, na ktorej sa podieľa občan alebo spoločnosť USA, a zároveň zmrazujú ich majetok v USA a pozastavujú platnosť víz.
Na sudcu de Moraesa už Washington uvalil sankcie v júli. Americký prezident Donald Trump s ním už dlhšie vedie spor pre súdny proces s Bolsonarom, ktorý označil za „hon na čarodejnice“.
„Alexandre de Moraes je zodpovedný za represívnu kampaň uplatňovanie cenzúry, svojvoľné zatýkania a politizovanie trestných stíhaní vrátane bývalého prezidenta Jaira Bolsonara,“ uviedol vo vyhlásení americký minister financií Scott Bessent.
Brazílsky najvyšší súd odsúdil Bolsonara na 27 rokov väzenia za účasť na pokuse o prevrat v januári 2023 - po tom, čo v roku 2022 prehral voľby so súčasným ľavicovým prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom.
USA uvalili sankcie na de Moraesovu manželku Viviane Barci, ako aj na právny inštitút prepojený s ich rodinou. Sankcie sudcovej manželke zakazujú vykonávať akúkoľvek ekonomickú činnosť, na ktorej sa podieľa občan alebo spoločnosť USA, a zároveň zmrazujú ich majetok v USA a pozastavujú platnosť víz.
Na sudcu de Moraesa už Washington uvalil sankcie v júli. Americký prezident Donald Trump s ním už dlhšie vedie spor pre súdny proces s Bolsonarom, ktorý označil za „hon na čarodejnice“.
„Alexandre de Moraes je zodpovedný za represívnu kampaň uplatňovanie cenzúry, svojvoľné zatýkania a politizovanie trestných stíhaní vrátane bývalého prezidenta Jaira Bolsonara,“ uviedol vo vyhlásení americký minister financií Scott Bessent.
Brazílsky najvyšší súd odsúdil Bolsonara na 27 rokov väzenia za účasť na pokuse o prevrat v januári 2023 - po tom, čo v roku 2022 prehral voľby so súčasným ľavicovým prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom.