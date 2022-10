USA uvalili sankcie na nadáciu,ktorá ponúka odmenu za vraždu Rushdieho

Washington 28. októbra (TASR) - Spojené štáty uvalili v piatok sankcie na iránsku nadáciu, ktorá údajne vypísala niekoľkomiliónovú odmenu za zabitie britsko-amerického spisovateľa indického pôvodu Salmana Rushdieho. S odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva financií USA o tom informuje agentúra Reuters.



Organizáciu 15 Khordad Foundation so sídlom v Iráne zaradil americký rezort financií na zoznam teroristických skupín. Obvinil ju, že v roku 1989 vypísala odmenu za Rushdieho zabitie, ktorú v roku 2012 zvýšila na 3,3 milióna dolárov. Nadácia mala podľa ministerstva väzby na zosnulého iránskeho náboženského vodcu ajatolláha Rúholláha Chomejního, ktorý na Rushdieho uvalil fatvu vyzývajúcu moslimov, aby ho zabili.



Rushdie (75), ktorý je okrem iného autorom kontroverzného a komerčne úspešného románu Satanské verše z roku 1988, sa stal 12. augusta terčom útoku nožom. Došlo k nemu krátko predtým, ako mal vystúpiť s prednáškou v kultúrnom centre v meste Chautauqua v americkom štáte New York v rámci literárneho podujatia.



Rushdie útok prežil, no prišiel o zrak v jednom oku, ako aj o schopnosť používať jednu ruku. Spisovateľov literárny agent Andrew Wylie vtedy povedal, že Rushdie utrpel aj zranenia pečene. Wylie teraz odmietol odpovedať na otázky, či je spisovateľ ešte stále v nemocnici.



"Tento násilný čin, ktorý je oceňovaný iránskym režimom, je otrasný. Všetci veríme v skoré uzdravenie Salmana Rushdieho," povedal v piatok námestník ministra financií USA Brian Nelson.



V súlade s piatkovými sankciami sa zmienenej organizácií zmrazujú v USA akékoľvek prípadné aktíva a Američania s ňou majú zakázané obchodovať.



Útok na Rushdieho sa odohral 33 rokov po tom, ako ajatolláh Chomejní niekoľko mesiacov po vydaní Satanských veršov, časťou islamského sveta vnímaných ako rúhanie, vydal fatvu (náboženský edikt), v ktorej vyzval moslimov, aby autora danej knihy zavraždili.



Hoci sa Irán medzičasom od tejto fatvy dištancoval, nikdy nebola oficiálne zrušená.