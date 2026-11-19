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USA uvalili sankcie na osoby a subjekty napojené na Hizballáh a IS
V pondelok Bejrút navštívil americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz. Hizballáh vyzval, aby dobrovoľne zložil zbrane a odovzdal ich libanonskému štátu.
Autor TASR
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Washington 19. novembra (TASR) - Spojené štáty v stredu uvalili sankcie na osoby a subjekty spojené s libanonským militantným hnutím Hizballáh a teroristickou organizáciou Islamský štát (IS). Ministerstvo financií sankcionovalo charitatívnu organizáciu Združenie Taáwanú napojenú na Hizballáh, jej zakladateľa a dvoch Libanončanov, ktorí podľa Washingtonu spolupracovali s IS. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
„Pokusy iránskeho režimu o narušenie suverenity Libanonu prostredníctvom svojich teroristických zástupcov, akým je Hizballáh, nebudú tolerované,“ uviedol minister financií Scott Bessent. „Vláda USA bude naďalej mariť snahy Iránu o šírenie vplyvu v regióne a financovanie svojich spojeneckých skupín,“ zdôraznil.
V pondelok Bejrút navštívil americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz. Hizballáh vyzval, aby dobrovoľne zložil zbrane a odovzdal ich libanonskému štátu.
Tento rok v júni podpísali libanonské a izraelské úrady rámcovú dohodu, ktorá zahŕňa odzbrojenie Hizballáhu, postupné stiahnutie izraelských ozbrojených síl z okupovaného územia a nasadenie libanonskej armády do tejto oblasti. Izrael však naďalej vykonáva sporadické útoky na okupovanom území a v jeho okolí, zatiaľ čo militanti sa odmietajú podriadiť vládnym plánom na ich odzbrojenie.
„Pokusy iránskeho režimu o narušenie suverenity Libanonu prostredníctvom svojich teroristických zástupcov, akým je Hizballáh, nebudú tolerované,“ uviedol minister financií Scott Bessent. „Vláda USA bude naďalej mariť snahy Iránu o šírenie vplyvu v regióne a financovanie svojich spojeneckých skupín,“ zdôraznil.
V pondelok Bejrút navštívil americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz. Hizballáh vyzval, aby dobrovoľne zložil zbrane a odovzdal ich libanonskému štátu.
Tento rok v júni podpísali libanonské a izraelské úrady rámcovú dohodu, ktorá zahŕňa odzbrojenie Hizballáhu, postupné stiahnutie izraelských ozbrojených síl z okupovaného územia a nasadenie libanonskej armády do tejto oblasti. Izrael však naďalej vykonáva sporadické útoky na okupovanom území a v jeho okolí, zatiaľ čo militanti sa odmietajú podriadiť vládnym plánom na ich odzbrojenie.