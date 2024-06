USA uvalili sankcie na predstaviteľov ruskej spoločnosti Kaspersky Lab

Washington 11. júna (TASR) - Spojené štáty v piatok uvalili sankcie na 12 vedúcich predstaviteľov ruskej softvérovej spoločnosti Kaspersky Lab. Tento krok odôvodnili rizikami pre kybernetickú bezpečnosť, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Americké ministerstvo financií nezaviedlo sankcie na samotnú firmu, jej materské a dcérske spoločnosti a ani na jej generálneho riaditeľa Jevgenija Kasparského. Medzi sankcionovanými sa však podľa agentúry Reuters ocitli viacerí predstavitelia vedenia vrátane riaditeľa pre rozvoj podnikania, prevádzkového riaditeľa či riaditeľa právnych záležitostí.



Hovorca diplomacie USA vo vyhlásení uviedol, že ruská spoločnosť podliehala "jurisdikcii, kontrole alebo riadeniu ruskej vlády, ktorá mohla využiť privilegovaný prístup na získanie citlivých údajov".



Administratíva prezidenta USA Joea Bidena ešte vo štvrtok zakázala v USA predaj antivírusu Kaspersky. Zdôvodnila to úsilím Kremľa ovplyvniť spoločnosť, ktorú Washington považuje za hrozbu pre národnú bezpečnosť.



Moskva tento krok označila za typický, pričom USA sa takto snažia potlačiť konkurenciu zo zahraničia. Spoločnosť Kaspersky Lab prisľúbila, že využije všetky dostupné právne možnosti, aby dosiahla zachovanie súčasnej činnosti.



Spoločnosť Kaspersky Lab sídli v Moskve, no pobočky má v 31 krajinách, pričom služby poskytuje viac ako 400 miliónom užívateľom a 270.000 firmám vo vyše 200 krajinách.



Okrem zákazu predaja antivírusového softvéru zaradilo americké ministerstvo obchodu tri subjekty spojené s touto firmou na zoznam spoločností, ktoré vzbudzujú obavy týkajúce sa národnej bezpečnosti, a to pre ich spoluprácu s ruskými vojenskými a spravodajskými orgánmi.