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USA uvalili sankcie na prezidenta Kuby a členov rodiny Castrovcov
Sankcie uvalil americký rezort financií aj na manželku kubánskeho prezidenta a na jeho nevlastného syna.
Autor TASR
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Washington 5. júna (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok oznámili nové ekonomické sankcie voči kubánskemu prezidentovi Miguelovi Díazovi-Canelovi a niektorým členom jeho rodiny, ako aj voči členom rodiny exprezidenta Raúla Castra. Agentúra AFP uvádza, že ide o najnovší krok Washingtonu v rámci stupňovania tlaku na túto komunistami vedenú krajinu, píše TASR.
Sankcie uvalil americký rezort financií aj na manželku kubánskeho prezidenta a na jeho nevlastného syna, ako aj na ministerstvo revolučných ozbrojených síl a niekoľko ďalších subjektov.
Medzi sankcionovanými osobami je tiež syn a vnuk bývalého prezidenta Kuby Castra, ktorý už síce nezastáva žiadnu oficiálnu funkciu, podľa AFP však naďalej zostáva kľúčovou postavou pri rozhodovaní o budúcnosti krajiny.
Hoci vzťahy medzi USA a Kubou sú dlhodobo narušené, administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledných mesiacoch ešte viac zvýšila tlak na ostrov.
Kubánci dlhodobo trpia ekonomickou krízou, ktorej dôsledkom je nedostatok potravín, liekov a základných tovarov. Bežné sú aj dlhodobé výpadky elektriny. Situácia sa zhoršila po zvrhnutí venezuelského exprezidenta Nicolása Madura, keď Trump vyhlásil ropné embargo a prerušil dodávky tamojšej ropy na Kubu. Caracas dovtedy dodával Havane zhruba polovicu ropy.
Washington zároveň v máji obžaloval bývalého kubánskeho prezidenta Castra zo zodpovednosti za zostrelenie dvoch civilných lietadiel USA v roku 1996, keď bol vo funkcii ministra obrany. Podnietil tak obavy, že USA hľadajú zámienku na zvrhnutie vlády v Havane. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorého rodina utiekla z Kuby na Floridu, Havanu deň po oznámení žaloby varoval, že USA sú odhodlané zmeniť komunistický systém na ostrove.
Súčasný prezident Kuby krátko po oznámení sankcií tento krok na platforme X ostro kritizoval a Spojené štáty obvinil z „agresivity a zvrátenosti“. Podľa jeho slov sankcie „posilňujú blokádu a scenár konfliktu medzi Kubou a USA“.
Sankcie uvalil americký rezort financií aj na manželku kubánskeho prezidenta a na jeho nevlastného syna, ako aj na ministerstvo revolučných ozbrojených síl a niekoľko ďalších subjektov.
Medzi sankcionovanými osobami je tiež syn a vnuk bývalého prezidenta Kuby Castra, ktorý už síce nezastáva žiadnu oficiálnu funkciu, podľa AFP však naďalej zostáva kľúčovou postavou pri rozhodovaní o budúcnosti krajiny.
Hoci vzťahy medzi USA a Kubou sú dlhodobo narušené, administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledných mesiacoch ešte viac zvýšila tlak na ostrov.
Kubánci dlhodobo trpia ekonomickou krízou, ktorej dôsledkom je nedostatok potravín, liekov a základných tovarov. Bežné sú aj dlhodobé výpadky elektriny. Situácia sa zhoršila po zvrhnutí venezuelského exprezidenta Nicolása Madura, keď Trump vyhlásil ropné embargo a prerušil dodávky tamojšej ropy na Kubu. Caracas dovtedy dodával Havane zhruba polovicu ropy.
Washington zároveň v máji obžaloval bývalého kubánskeho prezidenta Castra zo zodpovednosti za zostrelenie dvoch civilných lietadiel USA v roku 1996, keď bol vo funkcii ministra obrany. Podnietil tak obavy, že USA hľadajú zámienku na zvrhnutie vlády v Havane. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorého rodina utiekla z Kuby na Floridu, Havanu deň po oznámení žaloby varoval, že USA sú odhodlané zmeniť komunistický systém na ostrove.
Súčasný prezident Kuby krátko po oznámení sankcií tento krok na platforme X ostro kritizoval a Spojené štáty obvinil z „agresivity a zvrátenosti“. Podľa jeho slov sankcie „posilňujú blokádu a scenár konfliktu medzi Kubou a USA“.