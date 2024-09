USA uvalili sankcie na prokremeľskú stanicu RT

Washington 4. septembra (TASR) - Spojené štáty v stredu vzniesli obvinenia voči dvom zamestnancom Moskvou financovanej televíznej stanice Russia Today (RT) a uvalili sankcie na jej vedúcich pracovníkov. Dôvodom sú údajné snahy stanice ovplyvniť nadchádzajúce prezidentské voľby v USA. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Medzi desiatimi fyzickými a dvoma právnickými osobami, na ktoré ministerstvo financií uvalilo sankcie, je šéfredaktorka RT Margarita Simoňjanová a jej zástupkyňa Jelizaveta Brodská.



Americké ministerstvo financií uviedlo, že šéfredaktorka a ďalšie osoby spojené s touto televíziou tajne najímali vplyvné osobnosti na sociálnych sieťach, aby ovplyvňovali verejnú mienku v USA v prospech Ruska.



Minister spravodlivosti USA Merrick Garland oznámil, že voči dvom zamestnancom RT vzniesli v New Yorku obvinenia z prania špinavých peňazí a porušenia zákona o registrácii zahraničných agentov. Obvinenými osobami sú 31-ročný Konstantin Kalašnikov a 27-ročná Jelena Afanasievová.



Ruský prezident Vladimir Putin vedel o krokoch, ktoré stanica RT podnikala s cieľom ovplyvniť voľby, vyhlásil v stredu Biely dom v súvislosti s obvineniami. "Sme presvedčení, že pán Putin si bol týchto krokov vedomý," povedal hovorca Národnej bezpečnostnej rady John Kirby.



Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) podľa Reuters samostatne požiadal súd o povolenie zabaviť 32 internetových domén, ktoré sa podľa americkej vlády podieľali na "škodlivých zásahoch zo zahraničia" vrátane pokusov oslabiť podporu verejnosti pre americkú pomoc Ukrajine, ktorú vo februári 2022 napadla ruská armáda.



Podľa poslankyne ruskej Štátnej dumy Marije Butinovej sú obvinenia USA "čistý nezmysel" a Moskve nezáleží na tom, či v novembrových prezidentských voľbách v USA zvíťazí demokratická kandidátka Kamala Harrisová alebo republikán Donald Trump. "Jediným víťazom amerických volieb je americký súkromný vojensko-priemyselný komplex," povedala Butinová.



Moskva opakovane vyhlásila, že do amerických volieb nezasahuje.



Televízna stanica RT podľa agentúry Reuters na situáciu reagovala výsmešne. "V živote sú isté tri veci: smrť, dane a zasahovanie RT do volieb v USA," komentovala svoj prípad televízia.



Ministerstvo spravodlivosti USA už predtým varovalo, že Rusko predstavuje hrozbu pre nadchádzajúce prezidentské voľby.



V júli ministerstvo spravodlivosti USA informovalo, že narušilo na sociálnych sieťach ruskú kampaň s prepojením na stanicu RT, ktorej cieľom bolo šíriť správy v prospech Kremľa.



Už v súvislosti s prezidentskými voľbami v roku 2016, keď Trump vo voľbách porazil demokratku Hillary Clintonovú, tvrdili americké spravodajské služby, že Rusko Trumpovi pomáhalo, za čo vtedy Trumpovi hrozila ústavná žaloba. Vyšetrovanie, ktoré následne viedol bývalý riaditeľ FBI Robert Mueller, však nepreukázalo napojenie Trumpa a jeho tímu na Rusko. Obvinenia, že Rusko vo voľbách pôsobí v prospech Trumpa, sa objavilo potom aj v roku 2020, keď vtedajší úradujúci prezident napokon prehral s demokratom Joeom Bidenom. Moskva obvinenia zo zasahovania do amerických volieb v oboch prípadoch poprela.