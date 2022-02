USA uvalili sankcie na Putina a predstaviteľov jeho režimu

Washington 26. februára (TASR) - Americká vláda uvalila sankcie na ruského prezidenta Vladimíra Putina, ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ministra obrany Sergeja Šojgu a ďalších členov ruskej bezpečnostnej rady. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



Na sankčnom zozname sa nachádza podľa spravodajskej televízie Sky News aj náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov.



Podľa amerického ministerstva financií sú Putin a Lavrov "priamo zodpovední za nevyprovokovaný ruský útok a následnú nezákonnú inváziu" Ukrajiny.



Putin, Lavrov a ďalší ruskí predstavitelia budú mať zakázané cestovať do USA a takisto zmrazia ich prípadné aktíva v americkej jurisdikcii.



Obdobné sankcie, a síce zmrazenie aktív Putinovi aj Lavrovovi, oznámila v piatok Európska únia a následne aj Británia, Kanada a Austrália.



Prvé kolo amerických sankcii by malo zasiahnuť štyri ruské banky, viacerých ruských oligarchov a zredukovať export technológií do Ruska o viac než polovicu. Sankcie budú takisto uvalené na ruský štátny investičný fond.



Sankcie Európskej únie postihnú plošne ruský finančný, energetický a dopravný sektor a výrazne obmedzia možnosti Rusov držať väčšie objemy peňazí v európskych bankách.



Británia takisto zakázala súkromným lietadlám ruských oligarchov vstup do svojho vzdušného priestoru.



K sankciám sa pridáva takisto Japonsko, ktoré odsúdilo zámer Putina "zmeniť status quo použitím sily". Tokio obmedzí export polovodičov - ktorých je momentálne na trhu globálny nedostatok - a zavedie sankcie voči ruským finančným inštitúciám.



Ďalšou krajinou, ktorá uvalí sankcie na Rusko je Taiwan, globálny líder vo výrobe polovodičov. Podľa Tchaj-pej činy Kremľa predstavujú "najvážnejšiu hrozbu... pre medzinárodný poriadok založený na pravidlách".