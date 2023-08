USA uvalili sankcie na ruské fyzické i právnické osoby za únosy detí

Washington 25. augusta (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok uvalili sankcie na 13 ruských fyzických a právnických osôb údajne zapletených do násilných deportácií a presunu ukrajinských detí z Moskvou okupovaných častí Ukrajiny do Ruska. Na ďalšie tri osoby sa vzťahujú vízové obmedzenia. TASR správu prevzala z agentúry DPA a Reuters.



USA zaradili medzi sankciami postihnuté osoby napríklad poradkyňu guvernéra ruskej Belgorodskej oblasti, predsedu čečenskej vlády či komisárky pre práva detí z Kalužskej i Rostovskej oblasti.



Na sankčný zoznam pribudol aj tzv. Artek, ktorý americký rezort diplomacie označuje za "letný tábor nachádzajúci sa na ruskom okupovanom Krymskom polostrove" vlastnený ruskou vládou, do ktorého sú ukrajinské deti umiestnené a následne zaradené do "vlasteneckých reedukačných programov". Sankcie sa dotkli aj riaditeľa Arteku.



"Deti sú najnevinnejšími obeťami vojny: na ukrajinské deti sme nezabudli," vyhlásil Washington, ktorý opatrenia zaviedol pri príležitosti dňa 32. výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny.



Ukrajinská vláda predpokladá, že ruské úrady uniesli alebo násilne premiestnili približne 19.500 detí od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári minulého roka.



V marci Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina i ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú v súvislosti s obvineniami z vojnových zločinov vrátane únosu detí z okupovaných častí Ukrajiny.



Rusko tvrdenia o únosoch odmieta, avšak priznáva, že z Ukrajiny premiestnilo tisíce detí so zámerom ochrániť siroty a deti opustené vo vojnovej zóne.